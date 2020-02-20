Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения экс-генсеку ФИФА и президенту «ПСЖ»

Прокуратура Швейцарии в четверг, 20 февраля, выдвинула обвинения президенту футбольного клуба «Пари — Сен-Жермен», катарскому бизнесмену Нассеру Аль-Хелаифи и бывшему генеральному секретарю FIFA Жерому Вальке по делу о получении прав на трансляцию чемпионатов мира по футболу.

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Президента «ПСЖ» и главу медиахолдинга beIN Media Group обвиняют в «подстрекательстве к недобросовестному управлению». По версии швейцарских прокуроров, он предоставил «неоправданные преимущества» Вальке в обмен на права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030. Бывшему чиновнику FIFA предъявлены обвинения в получении взятки. Ранее появлялась информация о том, что сын Вальке работает в структуре «ПСЖ». Также известно, что экс-генсек FIFA получил при таинственных обстоятельствах виллу на Сардинии. Журналистам газеты Le Monde удалось взглянуть на документы о собственности на здание. В них отмечено, что вилла была куплена за 5 миллионов евро катарской фирмой, принадлежащей близкому к Нассеру Аль-Хелаифи бизнесмену, и средства на ее приобретение выдал сам президент «ПСЖ». Затем вилла была сдана в аренду Вальке.

Интересно, что швейцарские прокуроры не стали предъявлять Аль-Хелаифи обвинения в подкупе и коррупции. Его адвокат Грегуар Манжа заявил агентству France-Presse, что «с первого дня эти обвинения были не убедительными». Манжа также добавил, что намерен добиваться полного снятия обвинений со своего подзащитного. «Несмотря на то, что дополнительное обвинение остается в силе, я имею все основания полагать, что оно будет признано совершенно беспочвенным и не имеющим какого-либо основания, так же, как и в основном деле», — прокомментировал обвинения швейцарской прокуратуры Аль-Хелаифи.

Напомним, французское правосудие ранее также предъявило обвинения катарскому бизнесмену. Его обвиненяют в подкупе руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ, IAAF).

Аль-Хелаифи свидетельствовал по делу Папы Массаты Диака — сына экс-главы Международной федерации легкой атлетики IAAFЛамина Диака, которого считают организатором крупной коррупционной системы в высших кругах федерации. К примеру, их подозревали в получении взятки от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за сокрытие допинговых дел российских спортсменов. Также есть подозрение, что кандидатуры Бразилии и Японии для проведения Олимпийских игр в 2016 и 2020 годах были утверждены при помощи коррупционной схемы Диака.

В 2016 году финансовая прокуратура Франции обнаружила два странных перевода на общую сумму около 2,5 миллионов евро от дочерней компании QSI — Oryx-Qatar Sports Investments на счет принадлежавшей Диаку фирмы Pamodzi Sports Consulting. Перевод был совершен незадолго до голосования за город проведения Чемпионата мира по легкой атлетике-2017. Прокуратура предполагает, что Oryx-QSI пытался приобрести у Pamodzi права на трансляцию ЧМ, чтобы в последствии по заниженной цене перепродать их beIN Sports, принадлежащей Аль-Хелаифи, а 2,5 миллиона евро являлись первым «невозвратным» траншем. Аль-Хелаифи на допросе заявил, что ему ничего не было известно о денежном переводе.

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