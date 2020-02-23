На российского биатлониста Логинова и его тренера в Италии завели уголовное дело

На российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело. Об этом вечером в воскресенье, 23 февраля, со ссылкой на адвоката Йохана Цоггелера сообщил ТАСС.

Реклама Читать далее

Позднее РИА-Новости подтвердило эти данные со ссылкой на президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

По словам адвоката Цоггелера, расследование может длиться несколько месяцев, поэтому возбуждение дела не является препятствием для возвращения его подзащитных в Россию. По данным информационного агентства, Александр Логинов покинет Италию поздно вечером 23 февраля.

Напомним, накануне эстафеты чемпионата мира, проходящего в Антхольце, итальянская полиция устроила обыск в гостиничном номере спортсмена и его товарище по сборной Евгения Гараничева. «Спали с Евгением (Гараничевым), проснулись от того, что к нам вломились. (Карабинеры) сразу забрали оружие (винтовки), видимо, как у самых опасных преступников», — рассказал биатлонист Логинов. Также, по словам спортсмена, карабинеры «забрали компьютер, телефон, личные вещи».

Затем обыск также провели в автомобилях Логинова и Касперовича.

Позднее стало известно, что запрос на проведение обыска поступил от антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен. Обыск был вызван проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста Логинова. Напомним, в 2015 году по решению IBU биатлонист был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в его пробе запрещенного препарата.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться