После обысков российский биатлонист заявил о готовности завершить карьеру

После обысков Логинов принял участие в эстафете (на фото), сумев «поднять» сборную России с 5-го места на 4-е в этой гонке. 22.02.2020

28-летний биатлонист сборной России Александр Логинов в воскресенье, 23 февраля, снялся с гонки чемпионата мира и объявил о возможном завершении карьеры из-за оказываемого на него психологического давления. Накануне утром в гостиничном номере биатлониста провела обыск итальянская полиция.

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О решении российского спортсмена отказаться от участия в масс-старте, последней гонце чемпионата мира, проходящего в итальянской коммуне Антхольц-Антерсельва, сообщил портал Championat.com.

Кроме того, биатлонист заявил, что готов из-за действий Международного союза биатлонистов (IBU), завершить карьеру.

Накануне рано утром карабинеры провели обыск в гостиничных номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. Представитель местной прокуратуры заявил, что двух россиян (Логинова и Касперовича), в частности, заподозрили в нарушении статьи 586 bis уголовного кодекса Италии (о применении допинга).

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил агентству «Интерфакс», что запрос на проведение обыска поступил от одного из руководителей Международного союза биатлонистов (IBU).

В день обысков Логинов все-таки принял участие в соревнованиях в эстафете, в которой сборная России заняла четвертое место.

После эстафеты, как сообщил телеканал МАТЧ-ТВ, со спортсменом, а также главой СБР Владимиром Драчевым «до поздней ночи беседовали полицейские».

Напомним, в 2015 году по решению IBU Александр Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в его пробах допинга. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, признали недействительными.

На нынешнем чемпионате мира в Италии Логинов завоевал золотую и бронзовую медали в индивидуальных гонках.

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