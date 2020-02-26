Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. По этому случаю в среду, 26 февраля, спортсменка опубликовала эссе в издании Vanity Fair.

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«Я отдала жизнь теннису, но он дал жизнь мне. Я буду скучать каждый день. Скучать по тренировкам, неизменным ритуалам: проснуться на восходе, завязать левую кроссовку перед правой, закрыть ворота корта перед первым ударом. Буду скучать по команде, тренерам. Скучать по моментам, когда сидела с отцом на тренировочном корте. Рукопожатиям — после побед и поражений — и спортсменкам, которые выводили меня на пик, знают они об этом или нет», — написала Шарапова. В своем эссе она также вспоминает свои первые впечатления от игры в теннис, первые тренировки и первые шаги в профессиональном спорте.

32-летняя спортсменка является пятикратной победительницей турниров Большого шлема, обладательницей 39 трофеев WTA и серебряной награды Олимпийских игр. В 2005, 2007, 2008 и 2012 годах она становилась первой ракеткой мира.

Мария Шарапова стала первой в списке самых высокооплачиваемых российских спортсменов прошлого десятилетия по версии Forbes. Ее доход в 2010–2019 годах оценивается в 197,8 миллионов долларов.

Глава российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев прокомментировал решение спортсменки. «Мы все очень надеялись, что Шарапова сможет восстановиться и снова радовать болельщиков, но этого не произошло. Поэтому остается только принять ее выбор». Слова Тарпищева приводит портал Sport24.

Напомним, в 2016 году в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний, и спортсменку дисквалифицировали до апреля 2017 года.



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