В Греции прошла церемония зажжения Олимпийского огня

В Греции в четверг, 12 марта, прошла церемония зажжения Олимпийского огня. Олимпийские игры запланированы в Токио с 24 июля по 9 августа, однако не исключено, что они могут быть перенесены на фоне эпидемии коронавируса.

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Зажжение огня прошло на полуострове Пелопоннес, в Древней Олимпии. Огонь, как предписывает традиция, зажгли на алтаре древнего храма богини Геры. Актриса Ксанти Игнатиу, исполнявшая роль верховной жрицы, использовала для этого зеркало, концентрирующее солнечные лучи. За церемонией обычно следует специально подготовленное театрализованное представление и стартует эстафета Олимпийского огня по территории Греции, затем огонь передают организаторам игр. Ожидается, что в этот раз «греческая часть» эстафеты завершится 19 марта на стадионе «Панатинаикос».

На церемонии зажжения Олимпийского огня присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, глава греческого олимпийского комитета Спирос Капралос и ряд других официальных лиц. Обычно на церемонию приезжали несколько тысяч зрителей со всего мира, однако в этот раз было решено закрыть мероприятие для публики, чтобы избежать распространения коронавируса. Напомним, в четверг, 12 марта, греческие власти сообщили о первом смертельном случае на территории страны.

Ранее в четверг, 12 марта, губернатор Токио Коикэ Юрико исключила отмену Олимпийских игр в Японии из-за распространения коронавируса. Ее слова приводило информационное агентство Kyodo. Член исполкома оргкомитета Олимпиады-2020 Хараюки Такахаси в свою очередь упоминал о возможном переносе соревнования на год или два. Слова Такахаси цитирует The Wall Street Journal.

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