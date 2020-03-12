L’Equipe: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.

Как пишет французское спортивное издание L’Equipe со ссылкой на собственные источники, на следующей неделе УЕФА объявит об отмене чемпионата Европы по футболу и о его переносе на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса.

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По данным издания, такое объявление будет сделано в ходе экстренного заседания, намеченного на вторник, 17 марта.

В коммюнике, которое УЕФА распространил в четверг, говорится, что 17 марта по видеосвязи пройдет экстренное заседание всех федераций. В ходе этой встречи будут обсуждать все национальные и европейские чемпионаты, в том числе Евро-2020, указывается в коммюнике.

Ранее в УЕФА утверждали, что чемпионат Европы состоится несмотря на эпидемию Covid-2019.

Как отмечает L’Equipe, для того, чтобы перенести Евро-2020, УЕФА нужно будет договариваться с ФИФА, который планировал проведение Клубного кубка мира по футболу летом 2021 года.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

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