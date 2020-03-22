Reuters: в оргкомитете ОИ-2020 начали изучать возможность переноса соревнований из-за коронавируса

В оргкомитете Олимпийских игр в Токио начали рассматривать возможность переноса соревнований на фоне эпидемии коронавируса. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило в воскресенье, 22 марта, агентство Reuters.

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По словам одного из источников, которые приводит агентство, сотрудников оргкомитета попросили смоделировать возможное развитие событий в случае переноса состязаний.

Напомним, многие спортивные мероприятия и соревнования оказались перенесены или отложены в контексте эпидемии коронавируса. Однако 17 марта в Международном Олимпийском комитете заявили о намерении провести летнюю Олимпиаду в запланированные сроки — с 24 июля по 9 августа. В сообщении, опубликованном на сайте комитета, говорилось, что «более чем за 4 месяца до старта Игр нет необходимости в радикальных решениях, и любые спекуляции (на тему отмены или переноса — RFI) на данный момент будут контрпродуктивными».

Выжидательную позицию МОК раскритиковали в нескольких национальных олимпийских комитетах и спортивных ведомствах. Просьбу перенести Игры в МОК направил Олимпийский комитет Норвегии. Пресс-служба организации опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что «пока распространение COVID-19 не будет взято под контроль», Норвегия не станет отправлять спортсменов на соревнования, так как это «безответственно».

О переносе попросили и в Олимпийском комитете Бразилии. Его глава Пауло Вандерлей предложил провести Игры в 2021 году, подчеркивая, что участие в соревнованиях такого уровня — мечта для спортсменов, а эпидемия коронавируса «не позволит этой мечте осуществиться».

В Германии глава спорткомитета бундестага Дагмар Фрайтаг заявляла, что «выжидательная тактика служит исключительно интересам МОК и оргкомитета в Токио». Ее слова цитирует Deutsche Welle.

В субботу, 21 марта, на сайте Французской федерации плавания было опубликовано обращение к МОК с требованием принять решение и перенести состязания. «В виду беспрецедентного санитарного кризиса международного масштаба, который настиг Францию и весь мир, руководство Французской федерации плавания считает, что приоритетом должна быть борьба с распространением эпидемии и что нынешний контекст делает недопустимым серьезное и успешное проведение Олимпийских игр 2020 года, запланированных на период с 24 июля по 9 августа», — говорится в обращении. Эту точку зрения поддержала и Федерация легкой атлетики США, заявление которой появилось в официальном твиттере организации. 22 марта в пользу переноса на год высказался и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

За перенос выступили и многие спортсмены. Газета L’Equipe приводила слова многоборца Кевина Майера. «Я бы хотел, чтобы Игры перенесли, а не отменили. Судя по графикам, которые я видел, пандемия еще не достигла своего пика, и я не представляю, как мы можем покончить с ней к июлю», — заявлял рекордсмен мира в десятиборье. Эту позицию разделяет греческая прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка Екатерина Стефаниди и ряд других спортсменов. Чемпион мира по фехтованию немец Максимилиан Хартунг в эфире телеканала ZDF заявил, что откажется выступать в Токио, если МОК решит провести соревнования в запланированные даты.

Le Monde приводит слова главы французской компании Only sports & passion, специализирующейся на организации спортивных состязаний, Натали Нено-Циммерман. Она отмечает, что перенос или отмена Олимпийских игр будет иметь колоссальное символической значение, в том числе и по этой причине МОК может медлить: олимпийские соревнования не проводились лишь в контексте Первой и Второй мировых воин — в 1916, 1940 и 1944 годах.

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