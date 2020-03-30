МОК назначил новые даты Олимпийских игр в Токио

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в контексте эпидемии COVID-19 соревнования решили перенести.

Международный Олимпийский комитет в понедельник, 30 марта, объявил о том, что перенесенные из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Об этом сообщило японское информационное агентство Kyodo.

Реклама Читать далее

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в контексте эпидемии COVID-19 и под давлением мирового спортивного сообщества МОК принял решение перенести соревнования.

Представители комитета определили новые даты после телефонной конференции с главой оргкомитета Токио-2020 Мори Ёсиро, японским министром по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото, губернатором Токио Юрико Коикэ и главами 33 спортивных федераций.

Выбранный период практически полностью совпадает с изначально планировавшимся на 2020 год — таким образом в МОК решили не перекраивать спортивный календарь 2021 года.

Напомним, в пятницу, 27 марта, губернатор Токио Юрико Коикэ предлагала перенести соревнования на весну 2021 года. По ее мнению, так можно было бы избежать жары, характерной для японской столицы в летние месяцы. Этот вариант был исключен из-за необходимости корректировать даты других мировых и национальных первенств.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться