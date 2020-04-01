Коронавирус: экономический кризис европейского футбола

Из-за эпидемии коронавируса футбольный сезон приостановлен почти во всей Европе. Эта ситуация очень серьезно влияет на финансовое положение большинства клубов. Некоторые просят помощи, многие установили режим строжайшей экономии, и все ожидают лучших дней в надежде не обанкротиться раньше, — отмечает в своем обзоре журналист RFI Николя Бамба.

Реклама Читать далее

Обычно весна — крайне интенсивный период в мире футбола. Это время, когда клубные первенства Европы и национальные чемпионаты выходят на финишную прямую. Однако этот 2020 год необычный. Коронавирус наносит ущерб, половина населения земли живет в вынужденном заточении, и логично, что самый популярный в мире вид спорта повсюду в Европе, за исключением Белоруссии, переживает затяжную паузу.

Все началось с переноса матчей или их проведения при пустых трибунах. Однако вирус продолжал «захватывать» всю большую территорию, и в середине марта было принято решение остановить все футбольные соревнования. С тех пор не состоялось ни одного матча. Борьба с коронавирусом стала приоритетом даже в футбольной среде. Вопросов много: когда возобновятся матчи, в какой форме будут проходить прерванные соревнования, высказывается озабоченность о календаре и о физическом состоянии игроков. Причем это волнения не только спортивного толка.

Европейский футбол не избежал спровоцированного коронавирусом финансового кризиса. Разные виды прибыли — спонсорство, маркетинг и в особенности продажа билетов и право трансляции матчей телевидением — исчезли одновременно с остановкой игр. Но ведь не все клубы так же богаты, как самые знаменитые из них, которые, кстати, тоже не защищены на 100%.

«Кризис ударил также по клубам. Ничто не будет, как раньше, после этого ужасного года», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью итальянской газете La Repubblica от 28 марта. УЕФА внимательно следит за санитарной ситуацией и пока не может предсказать, когда футбольные матчи возобновятся. Футбольная федерация Европы не исключает, что сезон 2019-2020 будет «потерян».

А пока тревога охватила футбольные клубы, даже такие богатые, как «Барселона». В начале 2020 года гордость Каталонии была названа самым богатым клубом в мире американским журналом Forbes. Клуб заработал 840 миллионов евро. Полное прекращение матчей скажется и на «Барселоне», ведь у игроков этого клуба самые высокие зарплаты в футбольном мире (в общей сумме больше 500 миллионов евро в год). По данным испанских СМИ, клуб ежедневно теряет 5 миллионов евро. Чтобы пережить этот период руководство клуба — после внутренних переговоров — 26 марта объявило о том, что зарплаты игрокам будут временно сокращены.

Другой европейский футбольный гигант — итальянский «Ювентус» — 28 марта объявил о сокращении зарплат игроков и тренера с марта по июнь. В Германии игроки таких клубов, как мюнхенская «Бавария», дортмундский клуб «Боруссия», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Шальке» также отказались от части своей зарплаты.

В Испании мадридский клуб «Атлетико», который в своей истории уже банкротился и пережил не один «тощий год», представил план «частичной безработицы», как и барселонские клубы.

В создавшейся ситуации «нет места эгоизму», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин. В этом контексте Чеферин готов на послабления в правилах финансового фэйр-плэй (ФФП, англ. fair play — система, при которой футбольный клубы не должны тратить больше денег, чем они заработали).

Вратарь мюнхенской «Бававрии» Мануэль Нойер также объявил, что игроки его команды готовы сократить свою зарплату на 20%. «Такое решение было нелегко принять. Но это понятно. Мы, футболисты, относимся к очень привилегированной группе профессионалов, для которой совершенно нормально принести финансовую жертву, когда это необходимо», — заявил немецкий вратарь газете TZ.

Если уж у богатых клубов нет финансовых возможностей продержаться в этот трудный период, совсем иная (более сложная) ситуация у скромных в финансовом плане клубов.

Во Франции неуверенность охватила президентов клубов, которые живут за счет продажи игроков. Председатель синдиката клубов Первой лиги и глава футбольного клуба «Сент-Этьен» Бернар Каяссо заявил газете Le Parisien 20 марта о том, что французский футбол может потерять миллиард евро и «оказаться в ситуации банкротства».

В Шотландии тоже волнуются. Президент «Абердина» Дейв Кормак сказал «о невыносимой ситуации», которая сложится со временем.

В Германии четыре самых богатых клуба — мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Байер» из Леверкузена — намерены передать 20 миллионов евро в помощь клубам Бундеслиги, которые оказались в трудном финансовом положении. «Важно, что самые сильные подставили плечо самым слабым», — заявил глава мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Но есть и другое неприятное обстоятельство для европейского футбола. Это угроза СМИ, которые передают футбольные матчи и которые тоже переживают кризис, прекратить дорогостоящую трансляцию.

Трансляция матчей Первой английской лиги обходится BTSports и SkySports в 815 миллионов евро в сезон. Обе эти телекомпании не намерены платить клубам полную цену за матчи, которые не состоятся. Такая же проблема у каждой лиги. Газета L'Equipe сообщила, что Canal + (один из каналов, транслирующих матчи первой французской лиги) отказывается выплачивать очередной взнос в размере 110 миллионов евро Лиге профессионального футбола. Также намеревается поступить и канал belN Sports.

Чтобы не потерять еще больше денег некоторые клубы хотят возобновить матчи «при закрытых дверях»: билеты продаваться не будут, но права на трансляцию все-таки пополнят кассы клубов. Однако пока приоритетом остается коронавирус. Футбольному миру придется набраться терпения, потуже затянуть пояса и понять, что для того, чтобы прийти в себя после кризиса и вызванных им спортивных и финансовых потерь, понадобится время.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться