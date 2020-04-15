Тур де Франс и Вуэльту перенесли из-за коронавируса

В 2020 году участники Тур де Франс будут финишировать на Елисейских полях в сентябре

Международный союз велосипедистов постановил перенести главные велогонки года во Франции и Испании, Тур де Франс и Вуэльту. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов.

Реклама Читать далее

Изначально дать старт Тур де Франс планировалось 27 июня в Ницце, а завершить гонку 19 июля традиционным финишем на Елисейских полях в Париже. Однако затем была принято решение перенести соревнования на 29 августа — 20 сентября. Сообщается, что маршрут гонки останется без изменений. «Так как этой весной ни один из Монументов не состоялся, мир велоспорта возлагает надежды на Тур де Франс с его традициями, цветами, афишами и мощным маршрутом», — пишет спортивное приложение Le Figaro 15 апреля.

О решении перенести французскую многодневку заявил генеральный директор Тура Кристиан Прюдом. Утром 15 апреля он провел совещание с экспертами Международного союза велосипедистов, организаторами и представителями спортсменов. Обсуждения переноса веломногодневки велись с 16 марта — дня обращения президента Франции Эмманюэля Макрона к нации. Сначала была перенесена гонка Париж — Рубе и арденнские классики. Затем оргкомитет заручился поддержкой французских властей, в том числе мэров городов, принимающих этапы Тура-2020, и определил новые даты состязания.

Комментируя решение о переносе гонки, Кристиан Прюдом заявил, что теперь задача Тур де Франс будет заключаться в том, чтобы «вновь увидеть улыбки на лицах болельщиков вдоль трасс, даже если, как говорят специалисты, нам предстоит жить с вирусом еще некоторое время».

Решение перенести Тур де Франс уже поприветствовали такие спортсмены, как Жюлиан Алафилипп, Давид Гудю и Крис Фрум. Последний назвал перенос «новостью, которую все ждали».

Из-за эпидемии коронавируса календарь велогонок был существенно скорректирован: гонки Милан — Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж — Рубе, Льеж — Бастонь — Льеж и многодневка Джиро д’Италия были перенесены. Затем стало известно о переносе всех состязаний на период после 1 июля. Сроки проведения чемпионат мира по шоссейным велогонкам пока оставили без изменений: соревнования намечены с 20 по 27 сентября.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться