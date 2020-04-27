Гран-при Франции отменили из-за эпидемии коронавируса

Гран-при Франции не состоится из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе «Формулы-1» в понедельник, 27 апреля.

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Соревнования должны были пройти 28 июня. С момента введения, а затем и продления карантина во Франции организаторам было ясно, что вероятность сохранить этап минимальна.

В пресс-релизе говорится, что Гран-при Франции не представляется возможным провести «в связи с заявлениями президента Республики, в которых был озвучен запрет на проведение крупных мероприятий на срок как минимум до середины июля, решением до новых указаний закрыть для въезда шенгенскую зону», а также из-за других ограничительных мер в стране. В заявлении также уточняется, что зрителям, купившим билеты на мероприятие, будут возвращены деньги. Как именно это будет сделано, пока не уточняется.

Ранее были отменены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Азербайджане, Канаде, Австралии, Монако и Испании. Пока в силе остается австрийский этап, намеченный на 5 июля. Газета L’Equipe сообщает, что власти Австрии совместно с компаниями-спонсорами работают над тем, чтобы создать безопасные условия для проведения соревнований. При этом отмечается, что гонки пройдут в закрытом режиме.

Испанская спортивная газета Marca приводит высказывание Грега Маффэя — генерального директора компании Liberty Media, которой принадлежат права на «Формулу-1». По его словам, в компании не исключают, что сезон 2020 года может не состояться, либо гонки будут проходить в закрытом режиме.

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