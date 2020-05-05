С поправкой на COVID-19: стал известен новый календарь велогонок Мирового тура

Международный союз велосипедистов (UCI) обнародовал новый календарь велогонок Мирового тура. Он был опубликован на сайте организации во вторник, 5 мая.

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Новый календарь велогонок должны были утвердить еще на прошлой неделе, однако организаторам потребовалось больше времени на изучение специфических санитарных мер, введенных в принимающих соревнования странах. Напомним, многие велогонки были отменены или перенесены из-за эпидемии коронавируса.

Обновленная версия календаря включает в себя 8 многодневок и 17 классических гонок. Первой станет Страде Бьянке, традиционно проходящая в Тоскане, — ее назначили на 1 августа. Через неделю пройдет Милан — Сан-Ремо. Позднее в августе состоятся тур Польши и Критериум Дофине.

Если о том, что Тур де Франс был перенесен на период с 29 августа по 20 сентября, было известно и раньше, вопрос о сроках проведения Джиро д’Италия и испанской Вуэльты оставался открытым. UCI постановила провести итальянскую многодневку с 3 по 25 октября, а испанскую — с 20 октября по 8 ноября. При этом скорректирован маршрут Вуэльты: до эпидемии ожидалось, что гонка стартует в голландском Утрехте, новая версия предполагает старт в Ируне, в Стране Басков.

Так называемые Арденнские классики начнутся 30 сентября гонкой Флэш Валлонь. В день старта Джиро, 4 октября пройдет Льеж — Бастонь — Льеж. Амстел Голд Рэйс запланирован на 10 октября, Гент — Вевельгем — состоится 11-го, Тур Фландрии — 18-го, а Париж—Рубе — 25 октября. Последним Монументом станет Тур Ломбардии, запланированный на 31 октября.

Организаторы несколько гонок, в том числе Тура Швейцарии, каталонской Вуэльты, Классики Сан-Себастьяна и Тура Романдии, предпочли не проводить соревнования.

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