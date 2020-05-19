Европейский футбол в условиях санитарного кризиса

Хотя в Германии 16 мая матчи Бундеслиги возобновились без болельщиков, санитарный кризис, связанный с пандемией коронавируса, продолжает оказывать негативное влияние на европейский футбол. Из 55 чемпионатов в рамках УЕФА 53 остановлены из-за пандемии. Подробности кризиса — в обзоре журналиста RFI Фарида Ашаша.

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Если Белоруссия не прерывала свой футбольный чемпионат, то Германия возобновила матчи в субботу, 16 мая, но при закрытых дверях, без болельщиков. В проведенном социологическом опросе более половины немцев высказались против возобновления игр Бундеслиги в минувшие выходные. Это немного удивительно для страны, где футбол является самым популярным видом спорта.

«Мы считаем, что полная остановка европейского футбола — решение очень разумное», — написали более 300 европейских объединений болельщиков в совместном коммюнике, опубликованном 13 мая. «Европа страдает из-за коронавируса (...) Здоровье людей стало первым и единственным приоритетом для всех. По этой причине мы считаем полную остановку европейского футбола более чем разумной», — говорится в тексте.

Месси готов на риск

Во Франции, как в Нидерландах, Бельгии и Шотландии, из-за эпидемии официально прекращен футбольный сезон 2019-2020 годов. Итальянские, английские и испанские клубы по-прежнему надеются закончить свой сезон. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил готовность взять на себя «риск» возобновить тренировки, приняв «все необходимые меры предосторожности», менее чем за месяц до возобновления чемпионата Испании, запланированного на 12 июня, но без болельщиков.

«Я не понимаю, неужели больше риска играть футбольные матчи за закрытыми дверями, со всеми мерами предосторожности, чем работать на сборочной линии или ловить рыбу в открытом море», —отозвался президент испанской Лиги Хавьер Тебас.

14 мая президент УЕФА Александер Чеферин счел «преждевременным» прекращение сезона во Франции. «У нас есть два французских клуба, которые играют в Лиге чемпионов («Пари Сен-Жермен» и «ФК Олимпик Марсель» — RFI), и теперь они не будут играть до августа. Я не знаю, хорошо ли для этих команд не играть и возобновлять игру трудными и важными матчами», — заявил глава УЕФА.

Владелец и основатель футбольного клуба «Олимпик Лион» Жан-Мишель Ола начал компанию против преждевременного прекращения сезона первой Лиги из-за пандемии коронавируса. Он даже написал французским парламентариям, чтобы убедить их «пойти на попятную».

Финансовая помощь УЕФА

В конце апреля в УЕФА объявили о выплате 236,5 миллионов евро 55 федерациям-членам в рамках программы HatTrick, чтобы помочь им преодолеть трудности, связанные с пандемией коронавируса. Эта начатая в 2004 году программа позволит Союзу европейских футбольных федераций до 2024 года распределить 2,6 миллиарда евро помощи своим членам.

Каждая из входящих в УЕФА национальных федераций получит по 4,3 миллиона евро и сможет использовать их согласно «своим собственным приоритетам» для борьбы с «негативным влиянием пандемии коронавируса на футбол на всех уровнях». В середине марта ФИФА также объявила о создании Фонда поддержки футбола, но с тех пор не сообщила никаких дополнительных подробностей о «функционировании» Фонда.

В Англии несколько клубов, в том числе «Арсенал», «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Уотфорд», в последние недели объявили о заключении соглашений с игроками о снижении или отсрочке зарплат. Цель этой меры — сохранить финансы в связи с вынужденным прекращением соревнований, вызванным пандемией.

Акции туринского «Ювентуса» подскочили на бирже

Но не все отрицательно в европейском футболе. В Италии в середине апреля акции туринского «Ювентуса» подскочили на фондовой бирже в связи с разговорами о возможном возобновлении чемпионата по футболу (Серия А) в закрытом режиме. Акции туринского клуба выросли на 11,7% на Миланской бирже, при общей тенденции к снижению котировок на рынке из-за эпидемии коронавируса.

«Удар (пандемии) будет ужасным для клубов и чемпионатов. Лучше играть за закрытыми дверями, чем вообще не играть", — заявил в то же время президент УЕФА.

«Ювентус» был одним из первых клубов, заключивших соглашение со своими игроками, среди которых звезда европейского футбола Криштиану Роналду, о сокращении их зарплат.

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