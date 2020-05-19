Французам предложили финансово поддержать спортивные клубы, пострадавшие от эпидемии COVID-19

Французские олимпийский и параолимпийский комитеты вместе с Фондом французского спорта запустили во вторник, 19 мая, кампанию «Поддержи свой клуб». О старте операции 19 мая сообщил телеканал francetvsport.

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Таким образом предполагается собрать средства для поддержки спортивных клубов Франции, чье финансовое положение наиболее сильно пошатнулось из-за пандемии коронавируса и введенных санитарных ограничений. Отмечается, что размер взноса должен составлять не менее 50 евро. Пожертвование могут сделать как физические лица, так и организации. При этом их поощрят налоговыми льготами.

Организаторы кампании по сбору средств подчеркивают, что желающие сделать пожертвование могут самостоятельно выбрать из предложенного списка, какому именно клубу будут направлены их деньги. Клуб получит 85% пожертвования, 5% отчисления пойдет на поддержание работы онлайн-платформы кампании. Оставшиеся 10% каждого пожертвования будут переводиться в общий фонд, средства из которого затем распределят между клубами-участниками операции в зависимости от того, сколько адресных пожертвований они собрали.

Из-за пандемии коронавируса почти все спортивные организации были вынуждены скорректировать свои графики работы и соревнований, клубы понесли существенные убытки. Кампания «Поддержи свой клуб» призвана помочь клубам в наиболее бедственном финансовом положении сформировать базовый бюджет для возобновления сезона осенью 2020 года.

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