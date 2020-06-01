Профессиональный бокс во Франции после карантина

Бокс — контактный вид спорта, и после карантина ему будет очень трудно преодолеть последствия кризиса. Профессиональные боксеры рискуют дорого заплатить за целые месяцы без тренировок, спаррингов и боев. О проблемах французского бокса рассказывает журналист спортивной редакции RFI Фарид Ашаш.

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►Оригинал статьи на www.rfi.fr

«Если у профессионального боксера нет боев, у него нет денег, ведь ему платят только гонорары за бои. У него нет социальной защиты, он не имеет права на пособие по безработице», — предупреждает Арно Ромера, бывший тележурналист и президент Национальной лиги профессионального бокса в период с декабря 2018 по март 2020 года. На данный момент боевые контактные виды спорта во Франции остаются под запретом в рамках санитарных ограничений.

В континентальной части Франции около 15% профессиональных боксеров живут только на доходы от боев. Но большинство из них имеют также очень нестабильный заработок на стороне. В среднем бокс приносит им 6000 евро в год, что намного ниже черты бедности. А с марта (начало карантина) бокс им вообще не приносит ни копейки.

«Надо выжить, чтобы платить за квартиру»

Боксерские бои были отменены во Франции три месяца назад. Их возобновление за закрытыми дверями практически нецелесообразно, так как эти соревнования почти не показывают по телевидению, и возможности компенсировать непроданные билеты правами на трансляцию нельзя.

«С эпидемией коронавируса все усложнилось. Мне приходилось каждый месяц боксировать, чтобы заработать деньги. Я должен был быть на ринге в марте, но поединок был отменен. С тех пор денег нет. За квартиру надо платить. Те, кто живет боксом, находятся в большой опасности», — свидетельствует для RFI конголезец Аноэль Нгамиссенг, с 2018 года проживающий во Франции.

Аноэль начал заниматься боксом в Пуэнт-Нуар в Конго в возрасте 15 лет. С 2019 года он — профессиональный боксер. Он участвовал в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а теперь тренируется у себя дома в парижском регионе, поскольку все спортивные залы закрыты. Начало его французской карьеры похоже на настоящую полосу препятствий.

«Признаюсь, что во время карантина испытывал сильный стресс и потерял мотивацию. Я бы хотел, чтобы все как можно скорее вернулось в норму. Я сейчас занимаюсь физической подготовкой и надеюсь встретиться с партнерами в спортивном зале как можно скорее. Надо, чтобы федерация думала о нас», — отмечает боксер.

Отправит ли эпидемия в нокаут профессиональный бокс?

Экономический кризис, вызванный длительным периодом карантина из-за эпидемии коронавируса, надолго поставит бокс в тупик, заявил несколько недель назад бывший чемпион мира Карл Фрэмптон. «Может пройти много времени, прежде чем бокс встанет на ноги», — сказал 33-летний североирландский боксер в интервью BBC Radio Five Live.

Le boxeur nord-irlandais Carl Frampton avant un combat contre le Mexicain Leo Santa Cruz, le 28 janvier 2017 à Las Vegas GETTY IMAGES/AFP/Archives

«Даже в обычное время боев не так много. Те, у кого, к сожалению, нет промоутера, не будут первыми, кто возобновить поединки», — сказал RMC Sport промоутер и бывший олимпийский чемпион Брахим Аслум. В континентальной Франции соревнования по боксу, скорее всего, не возобновятся до 2021 года.

«Те, кто умудрялся жить за счет бокса, находятся в полной неизвестности и не знаю, когда смогут вернуться к нормальной жизни. У большинства нет поддержки, нет спонсора. Промоутеры не могут ничем помочь, потому что они тоже на мели, их финансовые возможности невелики. Телевидение показывает бокс недостаточно, и это еще больше затрудняет жизнь профессиональному боксу во Франции», — отметил в интервью RFI Сирилл Бензакем, чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу.

Возвращение на ринг 2 июня?

«Боксеры испытывают те же трудности, что и все те, кто занимается боевыми видами спорта. В кабинет министра спорта поступило требование о справедливости для всех видов спорта. Мы желаем постепенного восстановления работы клубов для подготовки к началу сезона в сентябре. И профессиональные боксеры также нуждаются в инфраструктуре для тренировок», — сказал RFI президент Французской конфедерации боевых искусств и боевых видов спорта CFAMSC Ален Бертолом.

Французская федерация бокса передала министру спорта план возобновления своей деятельности начиная со 2 июня. Однако некоторые санитарные рекомендации в области спорта вызывают вопросы. Например, как соблюдать все необходимые нормы и барьерные жесты? Как выдерживать расстояние не менее метра, даже если все вокруг в масках? Как разместить зрителей? Как пользоваться средствами индивидуальной защиты, масками?

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