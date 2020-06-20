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Приговор в сентябре: прокуратура запросила четыре года тюрьмы для экс-главы IAAF Ламина Диака

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Ламин Диак (в центре) на выходе из Дворца правосудия, Париж, 10 июня 2020 года
Ламин Диак (в центре) на выходе из Дворца правосудия, Париж, 10 июня 2020 года AFP
Анна Тихомирова

Приговор по делу экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака будет оглашен 16 сентября. Судебные слушания проходили в Париже с 8 июня. Прокуратура потребовала приговорить бывшего главу IAAF к четырем годам заключения.

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По версии французской прокуратуры, Ламин Диак пошел на сделку с тогдашним президентом Всероссийской федерации легкой атлетики и казначеем IAAF Валентином Балахничевым и, посредством заключения спонсорских контрактов и через продажи прав на трансляции, получил от россиян 3,45 миллионов евро в обмен на «снисходительность» антидопинговой службы IAAF к некоторым спортсменам. Часть средств пошла на финансирование политических кампаний в Сенегале, в том числе предвыборной кампании президента этой страны Маки Салла, другую часть Диак присвоил.

Судебные слушания по делу бывшего главы IAAF начались в Париже в понедельник, 8 июня. Всего по делу проходят 5 фигурантов: Ламин Диак, его сын Папа Массата Диак, бывший юридический советник Диака-старшего Хабиб Сиссе, экс-глава антидопинговой службы IAAF Габриэль Долле, экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и бывший старший тренер сборной России по группе выносливости Алексей Мельников. Балахничев и Мельников на заседаниях отсутствовали.

Во время слушания 11 июня Ламин Диак признался в том, что откладывал введение санкций в отношении российских легкоатлетов, заподозренных в употреблении запрещённых веществ. По словам Диака, он делал это в интересах IAAF. «Нужно было спасать федерацию…финансовое положение — прежде всего, так что я был готов к этому компромиссу», — заявил Диак, объясняя свои действия страхом сорвать переговоры о заключении новых контрактов с российскими спонсорами.

Адвокат Диака-старшего Симон Ндиайе назвал действия своего подзащитного «ошибочными», однако подчеркнул, что он руководствовался исключительно интересами организации, которую возглавлял. По мнению адвоката, экс-главу IAAF можно критиковать за неэтичность принятого решения, но нельзя обвинять в коррупции, особенно в отсутствие на слушании стороны, от которой он якобы получал деньги. Ндиайе призвал суд быть снисходительным к его подзащитному и не выносить вердикт, который лишит Диака возможности «умереть с достоинством в окружении близких и на родной земле».

Диак, которому 7 июня исполнилось 87 лет, обвиняется в активной и пассивной коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег в составе организованной преступной группы. В среду, 17 июня, прокуратура запросила приговор в виде четырех лет лишения свободы, штрафа в 500 тысяч евро и запрета занимать должности в спортивных администрациях. Обвинители признали, что в виду возраста Ламина Диака, четырехлетнее заключение — наказание суровое. Однако они напомнили, что действия Диака заставили весь мир сомневаться в честности легкоатлетического сообщества, и за время слушаний экс-глава IAAF ничем не выказал раскаяния. 

В ходе разбирательства Ламин Диак утверждал, что ему ничего не было известно о том, что российские легкоатлеты заплатили за сокрытие положительных допинг-проб. Об участии в этом деле своего сына Папы Массаты он якобы узнал от следователей прокуратуры.

В распоряжении следователей находится переписка между отцом и сыном Диаками. В одном из электронных писем, отправленных в июле 2013 года, Папа Массата Диак упоминает о суммах, выплаченных сотрудникам IAAF, выступившим против сокрытия фактов употребления допинга. Ламин Диак комментировать это письмо отказался, сославшись на то, что «редко читает мейлы». «Но если это правда, он (Папа Массата Диак — RFI) поступил как вор», — отметил он. 

Финансовая прокуратура также установила, что помимо получения взятки Ламин и Папа Массата Диаки присвоили не менее 30 миллионов евро из бюджета федерации — следователи констатировали, что на счета Диаков поступали крупные переводы неизвестного происхождения. За все время Ламин Диак получил от своего сына переводы на общую сумму в 620 тысяч евро на счета в Сенегале, Франции и Монако. Объяснять природу этих поступлений Диак-старший не стал, заявив, что ему ничего не известно, либо он не помнит в виду своего почтенного возраста.  По версии обвинения, Папа Массата Диак осуществлял переводы денежных средств от спонсоров через счета подконтрольных ему компаний-посредников.

В настоящее время Папа Массата, занимавший в структуре IAAF должность советника по вопросам маркетинга и прав, скрывается в Сенегале. На его арест выдан международный ордер. Следователям долгое время не удавалось получить никаких показаний Диака-младшего, однако в ноябре 2019 года в распоряжение прокуратуры были переданы его письменные свидетельства. Папа Массата Диак отверг все обвинения. Он заявил, что легально заработал около 10 миллионов долларов в виде комиссий со спонсорских соглашений и прав на телетрансляции, так что его просто не могли интересовать средства, которые, по версии следствия, ему выплатила российская сторона. Диак-младший также подчеркнул, что никогда не вел с россиянами переговоров о финансировании каких-либо политических компаний и не получал от Валентина Балхничева 1,5 млн долларов. Он также отверг обвинения в присвоении средств из бюджета федерации.

Прокуратура попросила приговорить Диака-младшего к пятилетнему заключению и штрафу в размере 500 тысяч евро. Адвокат, представляющий на суде интересы World Athletics (бывшая IAAF) заявил, что потребует 41,2 миллиона евро компенсации за нанесение вреда имиджу организации — после того, как стало известно о нарушениях, часть спонсоров отказалась продолжать сотрудничество с федерацией. Также ей пришлось отказаться от бренда IAAF.

Экс-главу антидопинговой службы IAAF Габриэля Долле потребовали наказать двумя годами заключения, один из которых — условно. Бывшего советника Диака по юридическим вопросам Хабиба Сиссе обвинение призвало приговорить к трем годам заключения, один из которых — условно, а также лишить права ведения адвокатской практики.

Также прокуратура запросила для Валентина Балахничева четыре года заключения и штраф в 1,8 миллиона евро, а для Алексея Мельникова — два года тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч евро. Им вменяется вымогательство финансовых средств у спортсменов в обмен на гарантию защиты от санкций антидопинговой службы IAAF.

Ожидается, что приговор по делу Диака будет оглашен 16 сентября 2020 года в 13:30 по парижскому времени.

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