Приговор в сентябре: прокуратура запросила четыре года тюрьмы для экс-главы IAAF Ламина Диака

Приговор по делу экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака будет оглашен 16 сентября. Судебные слушания проходили в Париже с 8 июня. Прокуратура потребовала приговорить бывшего главу IAAF к четырем годам заключения.

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По версии французской прокуратуры, Ламин Диак пошел на сделку с тогдашним президентом Всероссийской федерации легкой атлетики и казначеем IAAF Валентином Балахничевым и, посредством заключения спонсорских контрактов и через продажи прав на трансляции, получил от россиян 3,45 миллионов евро в обмен на «снисходительность» антидопинговой службы IAAF к некоторым спортсменам. Часть средств пошла на финансирование политических кампаний в Сенегале, в том числе предвыборной кампании президента этой страны Маки Салла, другую часть Диак присвоил.

Судебные слушания по делу бывшего главы IAAF начались в Париже в понедельник, 8 июня. Всего по делу проходят 5 фигурантов: Ламин Диак, его сын Папа Массата Диак, бывший юридический советник Диака-старшего Хабиб Сиссе, экс-глава антидопинговой службы IAAF Габриэль Долле, экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и бывший старший тренер сборной России по группе выносливости Алексей Мельников. Балахничев и Мельников на заседаниях отсутствовали.

Во время слушания 11 июня Ламин Диак признался в том, что откладывал введение санкций в отношении российских легкоатлетов, заподозренных в употреблении запрещённых веществ. По словам Диака, он делал это в интересах IAAF. «Нужно было спасать федерацию…финансовое положение — прежде всего, так что я был готов к этому компромиссу», — заявил Диак, объясняя свои действия страхом сорвать переговоры о заключении новых контрактов с российскими спонсорами.

Адвокат Диака-старшего Симон Ндиайе назвал действия своего подзащитного «ошибочными», однако подчеркнул, что он руководствовался исключительно интересами организации, которую возглавлял. По мнению адвоката, экс-главу IAAF можно критиковать за неэтичность принятого решения, но нельзя обвинять в коррупции, особенно в отсутствие на слушании стороны, от которой он якобы получал деньги. Ндиайе призвал суд быть снисходительным к его подзащитному и не выносить вердикт, который лишит Диака возможности «умереть с достоинством в окружении близких и на родной земле».

Диак, которому 7 июня исполнилось 87 лет, обвиняется в активной и пассивной коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег в составе организованной преступной группы. В среду, 17 июня, прокуратура запросила приговор в виде четырех лет лишения свободы, штрафа в 500 тысяч евро и запрета занимать должности в спортивных администрациях. Обвинители признали, что в виду возраста Ламина Диака, четырехлетнее заключение — наказание суровое. Однако они напомнили, что действия Диака заставили весь мир сомневаться в честности легкоатлетического сообщества, и за время слушаний экс-глава IAAF ничем не выказал раскаяния.

В ходе разбирательства Ламин Диак утверждал, что ему ничего не было известно о том, что российские легкоатлеты заплатили за сокрытие положительных допинг-проб. Об участии в этом деле своего сына Папы Массаты он якобы узнал от следователей прокуратуры.

В распоряжении следователей находится переписка между отцом и сыном Диаками. В одном из электронных писем, отправленных в июле 2013 года, Папа Массата Диак упоминает о суммах, выплаченных сотрудникам IAAF, выступившим против сокрытия фактов употребления допинга. Ламин Диак комментировать это письмо отказался, сославшись на то, что «редко читает мейлы». «Но если это правда, он (Папа Массата Диак — RFI) поступил как вор», — отметил он.

Финансовая прокуратура также установила, что помимо получения взятки Ламин и Папа Массата Диаки присвоили не менее 30 миллионов евро из бюджета федерации — следователи констатировали, что на счета Диаков поступали крупные переводы неизвестного происхождения. За все время Ламин Диак получил от своего сына переводы на общую сумму в 620 тысяч евро на счета в Сенегале, Франции и Монако. Объяснять природу этих поступлений Диак-старший не стал, заявив, что ему ничего не известно, либо он не помнит в виду своего почтенного возраста. По версии обвинения, Папа Массата Диак осуществлял переводы денежных средств от спонсоров через счета подконтрольных ему компаний-посредников.

В настоящее время Папа Массата, занимавший в структуре IAAF должность советника по вопросам маркетинга и прав, скрывается в Сенегале. На его арест выдан международный ордер. Следователям долгое время не удавалось получить никаких показаний Диака-младшего, однако в ноябре 2019 года в распоряжение прокуратуры были переданы его письменные свидетельства. Папа Массата Диак отверг все обвинения. Он заявил, что легально заработал около 10 миллионов долларов в виде комиссий со спонсорских соглашений и прав на телетрансляции, так что его просто не могли интересовать средства, которые, по версии следствия, ему выплатила российская сторона. Диак-младший также подчеркнул, что никогда не вел с россиянами переговоров о финансировании каких-либо политических компаний и не получал от Валентина Балхничева 1,5 млн долларов. Он также отверг обвинения в присвоении средств из бюджета федерации.

Прокуратура попросила приговорить Диака-младшего к пятилетнему заключению и штрафу в размере 500 тысяч евро. Адвокат, представляющий на суде интересы World Athletics (бывшая IAAF) заявил, что потребует 41,2 миллиона евро компенсации за нанесение вреда имиджу организации — после того, как стало известно о нарушениях, часть спонсоров отказалась продолжать сотрудничество с федерацией. Также ей пришлось отказаться от бренда IAAF.

Экс-главу антидопинговой службы IAAF Габриэля Долле потребовали наказать двумя годами заключения, один из которых — условно. Бывшего советника Диака по юридическим вопросам Хабиба Сиссе обвинение призвало приговорить к трем годам заключения, один из которых — условно, а также лишить права ведения адвокатской практики.

Также прокуратура запросила для Валентина Балахничева четыре года заключения и штраф в 1,8 миллиона евро, а для Алексея Мельникова — два года тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч евро. Им вменяется вымогательство финансовых средств у спортсменов в обмен на гарантию защиты от санкций антидопинговой службы IAAF.

Ожидается, что приговор по делу Диака будет оглашен 16 сентября 2020 года в 13:30 по парижскому времени.

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