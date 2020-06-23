У Новака Джоковича выявили коронавирус

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 23 июня, после того, как спортсмен сдал тест на COVID-19. Также заразилась жена теннисиста.

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Джокович организовывал и принимал участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре. 23 июня он выпустил официальное заявление, в котором сообщил о результате проверки на COVID-19 и отметил, что «невероятно сожалеет о каждом случае заражения». Серб стал четвертым теннисистом, игравшим на турнире, у которого выявили коронавирус.

Первым о заражении сообщил в своем инстаграме болгарский теннисист Григор Димитров.«Я хочу, чтобы все, кто контактировал со мной в последние дни, сдали тесты и приняли все необходимые меры. Мне очень жаль, что я мог нанести вред. Сейчас я дома, восстанавливаюсь. Спасибо за поддержку, и, пожалуйста, берегите себя и свое здоровье», — написал Димитров. После новости о заражении болгарина турнир решили прервать. Затем стало известно о заражении хорватского спортсмена Борны Чорича, серба Виктора Троицки и его жены, а также тренеров Димитрова и Джоковича.

В непосредственном контакте с Димитровым находились сам Джокович, а также Андрей Рублев, Александр Зверев и Доминик Тим. Тесты трех последний оказались отрицательными, сообщалось, что Зверев и Рублев ушли на самоизоляцию.

В своем заявлении Новак Джокович также подчеркнул, что турнир готовился во время, когда опасность заражения пошла на спад, потому организаторы полагали, что для его проведения есть все условия. Средства, вырученные благодаря Adria Tour, планировалось пустить на благотворительные цели.

Проведение Adria Tour сразу после начала смягчения санитарных ограничения в контексте пандемии коронавируса вызвало полемику в теннисном сообществе. Участники и зрители не соблюдали необходимую социальную дистанцию и почти не надевали масок.

Глава Совета директоров ATP Андреа Гауденци, слова которого приводит The New York Times, сравнил участников Adria Tour с детьми, которые учатся кататься на велосипеде, не слушая советов родителей, и надевают шлем лишь после того, как падают.

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