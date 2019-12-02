Елисейские поля празднично подсветили до 8 января

За месяц до Рождества и Нового года главный проспект Парижа традиционно украсила праздничная иллюминация. Гирлянды торжественно зажгли 24 ноября на двухкилометровом отрезке Елисейских полей. Более 400 деревьев украшены светодиодами, которые зажигаются ежедневно по вечерам до 8 января.

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Праздничную иллюминацию торжественно зажгли в воскресенье, 24 ноября, в присутствии мэра Парижа Анн Идальго. Почетным гостем церемонии стала знаменитая киноактриса Людивин Санье. В этот день мэрия объявила Елисейские поля пешеходной зоной.

До 8 января светодиодные гирлянды украсили более 400 деревьев вдоль проспекта. Они горят ежедневно с 17 часов вечера до 2 часов ночи. В ночь на Рождество и Новый год, 25 и 1 января, иллюминация будет гореть до рассвета.

Стоимость праздничной подсветки, ее установки и эксплуатации — около 1 миллиона евро. 80% расходов взял на себя Комитет Елисейский полей, ассоциация, которая объединяет магазины, театры, кинозалы и музеи, расположенные на главном проспекте столицы. 20% стоимости проекта оплатила мэрия.

Праздничную подсветку в этом году установили на фоне полемики по поводу рекламной кампании итальянской фирмы Ferrero, которая развернута на Елисейских полях. Производитель шоколадной пасты Nutella и популярных конфет Rocher разместил свои рекламные плакаты вдоль проспекта в рамках партнерского контракта с мэрией.

Фирма Ferrero стала партнером мэрии Парижа в проекте праздничной иллюминации Елисейских полей ✨🎄Coup d'envoi des fêtes de fin d'année sur les #ChampsElysees ! 😉

Une édition des #Illuminations2019 sous le signe de la gourmandise, grâce à nos marques emblématiques, Ferrero Rocher et Nutella 😋#Gourmandise4ever pic.twitter.com/V1qOBOMZC2 — Ferrero en France (@FerreroFR) November 24, 2019

Муниципальные депутаты от партии «зеленых» и экологи подвергли контракт резкой критике. Для них фирма Ferrero, крупный импортер пальмового масла, является ярким примером экологически безответственного бизнеса, который способствует вырубке лесов и усугублению глобальной проблемы избыточного веса.