А был ли чеддер: французский повар подал в суд на гид Michelin

В среду, 27 ноября, Парижский суд рассмотрел жалобу известного повара Марка Вейра (MarcVeyrat) в отношении гастрономического гида MichelinFrance. Шеф-повар ресторана La Maison des Bois во французских Альпах (департамент Верхняя Савойя) подал в суд на гид Michelin France после потери третьей звезды, высшей оценки справочника. Он потребовал, чтобы его имя больше не упоминалось на страницах гида.

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Сам Марк Вейра не присутствовал на процессе. Его адвокат потребовал у издателей гида объяснений по поводу методов оценки ресторанов и профессиональной подготовки инспекторов, снизивших оценку до двух звезд. Напомним, что три звезды — самая высокая оценка, которую дает ресторанам известный справочник. В 2019 году во Франции ее удостоились 27 поваров.

Кроме того, адвокат Вейра в очередной раз потребовал предъявить счет за ужин, съеденный инспектором. Повар предполагает, что его блюда были осуждены заочно. Счет явился бы доказательством того, что инспектор действительно был в ресторане в указанный день.

Со своей стороны, адвокаты Michelin France напомнили о свободе слова и, в том числе, «свободе оценивать деятельность известных людей, особенно когда они предлагают ужины по 500 евро». Издательство справочника подало ответный иск, потребовав от Марка Вейра 30 000 евро за заведомо необоснованную жалобу.

Споры между адвокатами разгорелись вокруг ингредиентов блюд, в частности, сыра чеддер. Как утверждал сам шеф, инспектор Michelin упрекнул его в наличии этого английского сыра в блюде, подававшемся как местное, савойское. По словам Вейра, чеддера в блюде не было, а был сложный рецепт на основе местных сыров реблошона и бофора. Michelin утверждает, что инспектор не упоминал чеддер и назвал упреки со стороны Вейра «неправдоподобными и выдуманными».

Суд объявил, что вынесет решение 31 декабря.