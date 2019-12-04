Два года без Джонни Халлидея: посмертные альбомы рок-звезды бьют рекорды

Два года назад вся Франция оплакивала уход из жизни певца Джонни Халлидея, настоящей и единственной французской рок-звезды. Он скончался вечером 5 декабря 2017 года в возрасте 74 лет от рака легких. Время оказалось не властно над любовью французов к своему «национальному рокеру». Во Франции вышли уже два посмертных альбома Халлидея, ставших безусловными лидерами музыкальных рейтингов.

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К двухлетней годовщине со дня смерти рок-певца фирма Universal Music France подготовила новый музыкальный проект: 12 лучших хитов Халлидея были перезаписаны в сопровождении Лондонского симфонического оркестра (70 музыкантов и более 40 хористов). Вокальные партии рокера выбрали в архивных записях его концертов. Альбом с названием «Johnny» вышел 25 октября и всего лишь за месяц стал трижды платиновым, разойдясь 300-тысячным тиражом. Диск стремительно вышел на первое место в годовом рейтинге альбомных продаж, опередив суперпопулярную британскую группу Coldplay.

При жизни Джонни Халлидей пел в сопровождении симфонического оркестра в 1998 году на парижском стадионе Stade de France, где на трех его концертах побывало 240 тысяч зрителей.

В ноябре вышел клип одной из песен нового диска «Diego, libre dans sa tête». Эту песню из репертуара Фрас Галль рок-певец исполнял начиная с 1990-х годов. В клипе использованы архивные видео выступлений рокера.

Клип песни Джонни Халлидея «Diego, libre dans sa tête»

В 2018 году рейтинг альбомных продаж во Франции возглавил первый посмертный альбом Джонни Халлидея. Диск «Mon pays c'est l'amour» (моя страна — любовь) объединил песни, записанные «национальным рокером» в последний год жизни. Работа над альбомом стала для Джонни вызовом, который он бросил смертельной болезни, раку легких. Сборник прощальных песен рокера за сутки после выхода в свет разлетелся тиражом более 300 тысяч экземпляров. Итоговый тираж составил 1,7 млн дисков!