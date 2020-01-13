Много Скарлетт Йоханссон не бывает. В Лос-Анжелесе объявили номинантов «Оскара»

Американская киноакадемия в понедельник, 13 января, объявила претендентов на «Оскар». Наибольшее количество номинаций — одиннадцать — у «Джокера» Тодда Филипса. Все подробности списка номинантов 2020 года — в обзоре критика Екатерины Барабаш.

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Главное разочарование для тех, кто из России следил за оглашением номинантов ближайшего «Оскара»: ни «Дылда» Кантемира Балагова, ни «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, ни «Акварель» Виктора Косаковского в номинации не попали. Впрочем, Косаковский с его «Акварелью» и вовсе не имеет отношения к российскому кино — в бюджете картины нет ни копейки российских денег. Точно так же нет российских денег в анимационной короткометражке Дарьи Кащеевой «Дочь», выдвинутой в профильной номинации. Дарья училась в Новгороде, потом перебралась учить в Чехию, где и снимает теперь свои фильмы. Словом, Россия в этом году опять пролетает.

Как и ожидалось, наибольшее количество номинаций у «Джокера» Тодда Филипса — 11. Среди них — наиглавнейшие: лучший фильм и лучший режиссер, а также «лучший актер» (Хоакин Феникс), лучший адаптированный сценарий, лучший грим, лучшая операторская работа.

На втором месте по количеству ожидаемых статуэток — «Однажды в. Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландец» Мартина Скорсезе и «1917» Сэма Мендеса. Эти фильмы заработали по 10 номинаций, в том числе и главные — лучший фильм и режиссура.

«Джокер» (трейлер)

До последнего момента, пока на горизонте не появился Сэм Мендес и его картина со зловещим названием, большинство делало ставку на «Джокера». И правда — «Джокер» всем хорош. Яркий, броский, страшный и веселый одновременно. Да и вообще — первая экранизация комикса. Последний аргумент в равной степени для одних звучит со знаком «плюс», для других — со знаком «минус». Кому-то небанальный подход к «низкому» жанру комикса показался прорывом в кинематографе, очертив совершенно новое поле для киноэкзерсисов, а кто-то — как, например, министр культуры РФ Владимир Мединский — возмутился попыткам низкого жанра пролезть в высокое искусство. То же — и с главным героем, превосходно сыгранным Хоакином Фениксом. То, за что одни готовы вознести его до небес, другие сочли явным недостатком его работы. Талант лицедея в «Джокере» у Феникса действительно неоспорим, но зная, как тонко, как виртуозно может играть этот актер, понимаешь, что все познается в сравнении — на этот раз в сравнении с самим собой. Скажем, в «Мастере» Пола Томаса Андерсона роль контуженного моряка сияла такими переливами, что нынешняя его звездная роль кажется куда более примитивной.

«1917» Сэма Мендеса (трейлер)

Как только появился «1917» — шансы «Джокера» заметно уменьшились. «1917» — типично оскаровское кино. Не будем же мы делать вид, что американские киноакадемики из раза в раз предпочитают сумасшедшую новизну старому доброму традиционному. Тем более что «1917», которого многие уже успели, криво ухмыльнувшись, сравнить со «Спасением рядового Райана», в гораздо меньше степени относится к жанру эпической трагедии. Скорее этот фильм по степени рефлексии можно сравнить с «Дюнкерком». Мендесу удалось сделать одновременно масштабное и очень интимное кино — за исключением некоторых сцен в бою и в окопах на экране два парня, молоденьких солдата. Они должны передать приказ генерала в отдаленный полк не идти в атаку — противник устроил ловушку.

В списке кандидатов на главный «Оскар» также — «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити о мальчишке, придумавшем себе друга Адольфа Гитлера, «Маленькие женщины» Греты Гервиг о судьбе четырех сестер во времена Гражданской войны в США и «Форд против Ферраи» Джеймса Мэнголда о взаимоотношениях конструктора Кэрролла Шелби Мэтт Дэймон) и гонщика Кена Майлза (Кристиан Бейл).

Думается, главную конкуренцию Фениксу составит Антонио Бандерас, сыгравший у Педро Альмодовара в «Боли и славе» свою самую яркую и самую драматичную роль. Стареющий режиссер, подводящий невеселые жизненные итоги, — это он сам, великий Педро, выбравший на роль своего альтер-эго Бандераса и не прогадавший. Если Бандерасу достанется «Оскар» за лучшую мужскую роль — это будет первой большой справедливостью начавшегося года. Так же, как и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке — «Боли и славе».

Но слишком уж стремительным был восход к славе «Паразитов» Пон Чжун Хо, начавших триумфальное шествие сразу с Каннского фестиваля с «Золотой пальмовой ветвью» в руках, чтобы камерное альмодоварское самокопание могло с ними состязаться. И очень жаль. Хотя надежда остается всегда. С Альмодоваром и Пон Чжун Хо будут соревноваться «Тело Христово» Яна Комасы, «Страна меда» Тамары Котевской и Любомира Стефанова (Македония) и французские «Отверженные» Ладжа Ли.

За актерские «Оскары» будут, помимо Феникса и Бандераса, сражаться Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Джонатан Прайс («Два папы») и Адам Драйвер («Брачная история»). За мужскую роль второго плана номинированы Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»), Джо Пеши («Ирландец») и Аль Пачино («Ирландец» же).

«Однажды в Голливуде» (трейлер)

«Оскара» в номинации «лучшая женская роль» могут получить Синтия Эриво («Харриетт»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

Больше всего шансов у Феникса и Зеллвегер, учитывая их высочайший уровень перевоплощения, так привечаемый «Оскаром».

Интересно, что Скарлетт Йоханссон в этом году выдвинута в двух номинациях — она также получила номинацию «лучшая женская роль второго плана» за работу в «Кролике Джоджо». Но думается, что у Лоры Дерн из «Брачной истории» в этой номинации шансов больше — иногда кажется, что этой актрисе даже не надо ничего говорить в кадре — настолько сногсшибательна ее энергия при одном только появлении на экране.

Похоже, нынешний «Оскар» обещает быть занятным.