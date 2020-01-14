Российские кондитеры заняли третье место на чемпионате Европы

Торт-часы итальянских кондитеров, представленный в финале Чемпионата мира по кондитерскому искусству в 2015 г.

В Париже во вторник, 14 января, закончил свою работу международный салон пекарей и булочников Europain («Еврохлеб»). В рамках салона прошли европейские отборочные соревнования Чемпионата мира по кондитерскому искусству. Команда России заняла третье место.

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В рамках салона Europain прошли европейские отборочные соревнования Чемпионата мира по кондитерскому искусству. Россию представлял кондитер и шоколатье Андрей Канакин (34 года), основатель собственного бренда, преподаватель Novikov School и школы Pastry.Pro, золотой призер российского конкурса World chocolate masters и победитель World Chocolate Masters 2015 в категории «Or Noir», а также Владислав Панченко (24 года), шеф-кондитер Сhocolate Аcademy в Москве и преподаватель школы Pastry.Pro.

Андрей Канакин (справа) и Владислав Панченко (слева) DR

Каждая команда должна была после пяти часов работы представить десертное блюдо с обязательным ингредиентом — продуктом из медоносного растения, а также торт-мороженое, скульптуру из карамели и скульптуру из сахара. Российская команда выбрала в качестве медоносного растения дикий тимьян.

Первое место заняла команда Швейцарии, серебро досталось шведским кондитерам. Как рассказала RFI Наталья Широкова, представитель выставочной компании «Асти Групп» , которая организует национальные соревнования, несмотря на то, что россияне поднялись на подиум, третье место стало разочарованием. «Мы были уверены в нашем уровне, работа была безупречная, надеялись на золото», — сказала она.

Четвертое место на чемпионате заняла команда Украины, которая впервые участвовала в европейских отборочных соревнованиях. Финал Чемпионата мира пройдет в Лионе в 2021 году. Команды, занявшие три первых места, отправятся в Лион на финал, где будут соревноваться с победителями других континентов, а также командами Франции и Великобритании и Италии.

Сертификат «Французский булочник»

Кроме того, на салоне «Еврохлеб» французская конфедерация булочников-кондитеров (CNBPF) решила основать новый сертификат соответствия нормам — «Французский булочник». Его будут давать тем предприятиям, которые сами производят не только хлеб, но и «круассаны, пирожные, киши, пиццы». Они также берут на себя обязательства по раздельному сбору мусора и передаче непроданной продукции благотворительным организациям.

Традиционные булочные, в которых хлеб выпекают вручную и непосредственно на месте, составляют в настоящее время во Франции 55% всего хлебопекарного производства. Только эти предприятия имеют право называться «булочной» и иметь соответствующую вывеску («Boulangerie»). Однако это не относится к кондитерскому производству: булочная может предлагать своим покупателям промышленные кондитерские изделия и даже выпечку.