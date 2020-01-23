Уйти и остаться: Жан-Поль Готье провел прощальный модный показ в Париже

22 января в Париже Жан-Поль Готье попрощался с индустрией моды. Последнее дефиле самого экстравагантного из модельеров прошло в театре Шатле в рамках Недели от-кутюр. Итоги 50-летней карьеры он подвел фееричным шоу с участием целой плеяды знаменитостей — от своих культовых моделей Диты фон Тиз и Росси де Пальмы до Милен Фармер и Бой Джорджа. 67-летний кутюрье, чье дефиле завершилось танцами до утра, на пенсию не собирается. Новые горизонты для творчества открывает мастеру феноменальный успех его недавнего спектакля Fashion Freak Show.

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За три дня до начала Недели высокой моды в Париже Жан-Поль Готье поделился с миром «сенсационной новостью»: традиционный показ станет для него последним в карьере. «22 января 2020 года я отпраздную 50-летие моей карьеры в моде большим шоу-показом от-кутюр в театре Шатле. Оно станет моим последним дефиле», — сообщил модельер в кратком заявлении для прессы. В своем инстаграме Готье пообещал гостям «праздник допоздна» и заверил всех в том, что не собирается уходить на заслуженный отдых.

Вечером 22 января Enfant terrible французской моды подвел итоги полувековой карьеры фееричным шоу. Неутомимый революционер и провокатор превратил ретроспективу своих работ в «похороны»: дефиле открылось выносом гроба, из которого на сцену вышла первая манекенщица.

В прощальном показе приняли участие культовые модели эпатажного мастера: «Королева бурлеска», американская танцовщица и актриса Дита фон Тиз, а также испанская киноактриса и модель Росси де Пальма.

Вместе с молодыми моделями на подиум вышли французские знаменитости: актриса Беатрис Даль появилась на публике с сигаретой, а актрису и певицу Аманду Лир вынесли на руках полуобнаженные танцовщики.

Участницей шоу стала певица Милен Фармер, не раз выступавшая в костюмах от Готье.

Жан-Поль Готье подвел итоги 50 лет карьеры в индустрии моды

Начинавший в модном доме Пьера Кардена, Жан-Поль Готье работал под собственным брэндом с 1976 года. Самый эксцентричный из кутюрье неустанно ломал привычные рамки, не зная границ между эпохами, стилями и полами. Позже критики назовут маэстро, с его бурлескными фантазиями, провозвестником модных теперь течений наподобие «бодипозитива» или «гендерфлюидности». Знаменитый корсет Мадонны с конусами, мужчины в макияже и женском одеянии, первые в истории полные или возрастные модели на подиуме — каждая его работа становилась спектаклем и мини-революцией.

Прощальный показ в Париже не стал исключением: спектакль-дефиле плавно перетек в танцевальный вечер, который открыл своим выступлением Бой Джордж.

Жан-Поль Готье и Бой Джордж на сцене парижского театра Шатле 22/01/2020 REUTERS/Charles Platiau

Окончательно уходя из мира моды, Жан-Поль Готье вовсе не собирается на покой. После прощального показа он поделился со СМИ своими планами «новой жизни».

Жан-Поль Готье: «Настало время отдыха… Нет, даже не отдыха… Ведь я не могу не работать! Пришло время работы с каким-то свежим видением. Как я это сделал в моем Fashion Freak Show. Можно попытаться сделать и что-то другое. Это может быть какой-то новый опыт — не такой уж далекий от моды. Просто я не хочу больше работать в этой «системе», ведь мир моды стал очень странным».

Отныне Жан-Поля Готье намерен полностью освободиться и от оков тесного для него формата модных дефиле, которые длятся всего 11 минут, и от жестких законов бизнеса и маркетинга, которые превращают мир моды в своего рода «fast -fashion», аналогичный фаст-фуду. В 2015 году кутюрье уже прекратил готовить коллекции прет-а-порте. Теперь настал черед прощания и с «высокой модой».

Fashion Freak Show Жан-Поля Готье

Новые горизонты Готье открыл невероятный успех его автобиографического спектакля Fashion Freak Show. Феерия, поставленная в 2018 году, прошла на ура сперва в легендарном парижском кабаре «Фоли Бержер», а затем и во многих странах Европы, в том числе в России.

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