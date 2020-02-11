В Париже начал работу салон Wine Paris-Vinexpo

Салон Vinexpo в Бордо в 2019 г.

В Париже в понедельник, 10 февраля, начал свою работу трехдневный винный салон Wine Paris — Vinexpo, на котором собрались 2000 производителей и 30 000 покупателей из двадцати стран и шестидесяти винных регионов мира.

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В Париж на винный салон приехали виноделы из ЮАР, Турции, Аргентины, Греции, Италии, Испании, Великобритании, США, Швейцарии и других стран. Один из павильонов полностью посвящен биологическому вину, где свою продукцию представили 110 производителей.

Работа салона проходит в тяжелом для международной винной торговли контексте. Так, в октябре 2019 года власти США ввели дополнительные пошлины на французские, немецкие и испанские спокойные вина крепостью менее 14 градусов. Общий размер пошлин в результате достиг 25%. В связи с этим американский экспорт французских вин снизился на 44% по сравнению с октябрем.

В Китае в результате вызванного эпидемией коронавируса экономического спада уменьшилось потребление вина и алкогольных напитков. Конкуренцию европейским винам составляют чилийские розливные вина, которые освобождены в Китае от таможенных сборов.

Крупнейший в Китае салон вин и алкогольных напитков, который должен был проходить в городе Чэнду (провинция Сычуань) в конце марта, был отменен в связи с эпидемией коронавируса.

Салон Wine Paris-Vinexpo впервые объединил две главные французские винные ярмарки и надеется составить конкуренцию крупнейшему европейскому винному салону ProWein, который через месяц пройдет в Дюссельдорфе (Германия).

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