Лувр отчитался о рекордном числе посетителей выставки Леонардо

Выставку Леонардо да Винчи в Лувре посетили около 1,1 миллиона человек

Количество посетителей выставки в Лувре, приуроченной к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, оказалось рекордным за всю историю музея. Посмотреть на произведения великого художника Возрождения пришли почти 1,1 миллиона человек.

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Предыдущий рекорд был достигнут в 2018 году, когда на выставку Эжена Делакруа пришли 540 000 посетителей. Выставка Леонардо да Винчи была открыта 104 дня, в среднем ежедневный поток людей достигал 9783 человек.

Такой результат объясняется, в частности, тем, что в течение 46 дней выставка была открыта до позднего вечера, чем воспользовались 175 000 человек. Перед ее закрытием 24 февраля выставка была открыта в течение трех ночей до восьми утра, в это время ее можно было посетить бесплатно.

Тем, кто так и не смог попасть в Лувр, музей и кинозалы Pathé Live предлагают посмотреть фильм «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (с сентября 2020 года).

Клуб «друзей Лувра» увеличился за время выставки на 10,7%. Его члены имели возможность зарезервировать билеты на специально выделенное для них время. Ею воспользовались 50 000 человек. Каталог выставки разошелся в количестве 50 000 экземпляров.

Возможностью виртуального знакомства с «Джокондой» при помощи технологии добавленной реальности воспользовались 80 000 человек. Приложение La Joconde en VR бесплатно доступно на смартфонах , а также на платформах видео добавленной реальности. Подкаст Лувра на французском языке Quand la peinture raconte Léonard прослушали 22 500 человек.

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