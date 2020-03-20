От Парижа до Москвы: курьеры на передовой санитарного фронта

Каждый вечер, в 20 часов, французы открывают окна и аплодируют врачам и медперсоналу, которые борются с эпидемией коронавируса. В последние дни во Франции стали звучать призывы аплодировать и другим бойцам этого фронта — курьерам. Это они, доставляя еду и другие предметы первой необходимости, позволяют остальным жителям страны не выходить на улицу.

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«Удалось заказать доставку в полночь, но многого не было, например, свежего мяса, только полуфабрикаты», — в социальных сетях французы обмениваются опытом по получению продуктов на дом. Но если ассортимент после первых двух дней карантина восстановился, платформы доставки, такие как Amazon, Deliveroo или UberEats, остаются перегруженными. Через них функционируют и ритейлерские сети, и многие рестораны, закрытые правительственным решением 14 марта.

Во время карантина для многих жителей Франции доставка — единственная возможность получить продукты. В частности, для пожилых людей, им не рекомендовано ходить в магазины. «Но многие забывают, что платформы работают не сами по себе, продукты развозят курьеры, с риском для здоровья», — напоминает один из создателей Коллектива парижских курьеров — индивидуальных предпринимателей (CLAP) Жером Пимо. «Наши жизни стоят дороже, чем биг-мак», — говорит он в интервью France Info и призывает курьеров не выходить на работу.

Прекратить работать не согласен Седрик, 22-летний курьер Amazon (имя изменено — RFI). Ощущение, что помогаешь людям, придает этому труду смысл, утверждает он в интервью RFI. И напоминает, что для многих курьерская работа — единственный в семье заработок, который к тому же зависит от количества доставленных заказов: «В насыщенный день можно заработать до 120 евро, но сначала была паника, все было плохо организовано, и в некоторые дни выходило всего по двадцать».

CLAP настаивает не только на прекращении работы, но и на необходимости оплатить курьерам вынужденную безработицу. Хотя курьеры практически всегда связаны только с одним работодателем, официально они являются индивидуальными предпринимателями. А значит, прекратив деятельность, лишаются доходов. Некоторые платформы согласились оплатить курьерам медицинскую страховку и компенсировать недостаток заработка в случае заражения коронавирусом. UberEats, например, готов оплачивать до двух недель больничного. Однако это не касается тех курьеров, кто решил самоизолироваться в профилактических целях.

Правительство также объявило, что индивидуальные предприниматели смогут получить за март 2020 года 1500 евро, если их заработок упал по крайней мере на 70% по сравнению с мартом 2019. Предусмотрены и другие правительственные льготы, в частности, отсрочка, а в некоторых случаях и отмена обязательных социальных выплат. Но добиться возмещения убытков будет довольно сложно. Нужно доказать, что прошлогодний заработок был результатом именно курьерского труда, а те, кто начал работать позднее, и вовсе не смогут претендовать на помощь.

Для получения помощи курьеры должны соблюдать определенные правила безопасности труда. Например, предупредив о своем приезде, оставлять еду за два метра до входа в дом или в квартиру. «Вчера я хотела дать курьеру на чай, но он отказался, контакт не положен», — делятся своим опытом французы в социальных сетях.

Московский ресторана «Джихан» готовится к карантину и предлагает доставку на дом. © Instagram

«Хватит покупать гречку, у нас есть кебаб!»

Во Франции карантин уже реальность, а Москва пока только готовится к возможности таких мер. Готовятся и рестораторы, заранее развивая систему доставок. В частности, пытаются торговаться с платформой «Яндекс-Еда». «Ситуация меняется каждую минуту, — анонимно рассказал RFI один из московских рестораторов. — Сейчас я плачу 30% от каждой доставки, а некоторые почему-то 25%. Мы пытаемся объединиться и добиться равных цен для каждого. Весь вопрос в том, какими будут эти цены, они постоянно растут».

Рестораны пытаются организовать и собственные доставки. Официанты временно становятся курьерами и развозят еду в радиусе двух километров. За такой заказ полагается 10-процентная скидка.

Еще одно московское начинание — доставка полуфабрикатов. В ресторане турецкой кухни «Джихан» (Cihan Turkish Steak & Kebab) считают, что полуфабрикаты придают покупателю уверенности в себе и собственной пище: «С одной стороны, не выходил из дома, а с другой, все же сам что-то приготовил, а не просто купил готовую еду».

В ресторанном холдинге Аркадия Новикова RFI рассказали, что готовят целую серию видео, на которых повара рассказывают и показывают, как приготовить блюда из меню их ресторанов, а заодно предлагают купить полуфабрикаты или ингредиенты. Первый эпизод уже снят. Холдинг также запустил пользующийся популярностью флешмоб в инстаграме. Повара фотографируются перед своими ресторанами с высоко поднятой табличкой: «Хватит покупать гречку, у нас есть еда!»

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