Домашние сезоны: что французские оперные театры предлагают зрителям во время карантина

«С музыкой-голубою не страшно умереть», писал Мандельштам. Но и жить с музыкой в карантин гораздо веселее, считают исполнители классических произведений, композиторы, дирижеры, оперные певицы и певцы. Французские филармонии и оперные театры предлагают бесплатно посмотреть онлайн концерты и спектакли, а известные исполнители выступают в социальных сетях. RFI рассказывает, где и что смотреть и слушать.

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Уже 17 марта, в первый день вынужденного заточения французов из-за эпидемии коронавируса, на сайте Парижской оперы и на сайте Culturebox появились записи опер и балетов, которые можно смотреть бесплатно, каждый спектакль — в течение недели.

Первой в сеть поставили оперу «Манон» на музыку Жюля Массне в постановке Венсена Юге. Именно этот спектакль был прерван коронавирусом — он шел всего несколько вечеров.

Показ «Манон» на сайте Оперы уже закончился, но ее все еще можно посмотреть здесь, нужно только создать аккаунт. В ближайшее время мы опубликуем интервью с автором постановки.

Зато на сайте Оперы до 29 марта еще есть возможность увидеть «Дон Жуан» Моцарта, а затем:

с 30 марта до 5 апреля — балет «Лебединое озеро» в нуриевской постановке,

с 6 по 12 апреля — «Севильский цирюльник» Россини,

с 13 до 19 апреля — Спектакль-оммаж Джерому Роббинсу,

с 20 до 26 апреля — «Сказки Гофмана»,

с 27 апреля по 3 мая — «Кармен».

До 5 августа на сайте также можно видеть «Жизель», а до 9 октября — «Галантные Индии» Клемана Кожитора.

«Галантные Индии», опера Жан-Филиппа Рамо в постановке Клемана Кожитора. © Little Shao / OnP

Для Парижской оперы год выдался тяжелым: с ноября одна за другой постановки отменялись из-за забастовок, а эпидемия коронавируса стала для сезона последним ударом.

Но театр не сдается: кроме выложенных в сеть спектаклей, он предлагает своим слушателям сайт «Третья сцена», существовавший задолго до эпидемии. Здесь публикуются в свободном доступе экспериментальные спектакли и фильмы, поставленные театральными и кино-режиссерами. Русская редакция RFI писала о «Галантных Индиях» Клемана Кожитора (кроме оперы, существует короткий фильм), а также о «Коронации Поппеи» Джонатана Лителла и о фильме «Дега и я» Арно де Пальера.

Только что на «Третье сцене» появился еще один короткометражный фильм — «Клинамен» в постановке Юго Арсье, известного автора компьютерного изображения, работавшего для таких кинорежиссеров, как Франсуа Озон и Роман Полански.

СЛУШАТЬ Домашние сезоны: что французские оперные театры предлагают во время карантина

Кроме того, на сайте Парижской оперы можно найти интервью с исполнителями и авторами постановок, это хороший повод повысить уровень своего французского. А прогулка в трехмерном изображении по зданию Гранд Опера не требует даже знания языка, это видео — редкая удача, когда еще получится вблизи рассмотреть плафон работы Шагала.

Сайт канала Medici.tv предлагает концерты Бориса Березовского, Марты Аргерих, мастер-классы исполнителей с мировой известностью, финалы международных конкурсов и многое другое.

Парижская филармония тоже объявила, что «если вы не можете прийти к нам послушать музыку, то музыка сама придет к вам». Каждый вечер в 20.30 по парижскому времени на сайте филармонии появляется видео концерта, которое остается там в свободном просмотре на сутки. Кроме того, там очень много спектаклей и концертов для детей. Филармония всегда была известна своей работой с детьми от самого юного до подросткового возраста. В обычное время предлагаемые здесь мастер-классы и кружки заполняются желающими мгновенно.

К этому добавим виртуальный визит в Музей музыки и кулис филармонии, а также тематические плейлисты.

Парижская филармония во время карантина публикует видео одного концерта. AFP / Charles Platiau

Пытаются поддержать население музыкой не только театры, но и отдельные исполнители. Известный французский виолончелист Готье Капюсон публикует в социальных сетях отрывки музыкальных произведений в собственном исполнении с первого дня карантина. «Я не подозревал, что для меня таким сильным эмоциональным ударом станет отмена концертов. Но в тревожный момент музыка успокаивает, я начал с прелюдии Баха, просто чтобы люди послушали, и слушатели стали просить меня играть дальше. Так что теперь я публикую отрывок каждый день, и мне нравится такой способ общения с публикой», — сказал он в эфире franceinfo.fr. Вслед за ним в сетях стал выступать и его брат, скрипач Рено Капюсон.

Различные концерты предлагают послушать (и посмотреть запись на сайте) наши коллеги, музыкальное радио Radio Classique, Они, в частности, рассказали о приложении NomadPlay, которым Рено Капюсон воспользовался, чтобы опубликовать в твиттере свои выступления. Этим приложением пользуются с тех пор многие исполнители, профессионалы и любители.

Подарила слушателям трансляцию своих концертов (в частности, исполнение Пятой симфонии Бетховена) Королевская опера Версаля.

Множество спектаклей можно также найти на сайтах:

•Театра на Елисейских полях

•Театра Шатле (в частности, спектакль «Парад», которым открылась новая жизнь театра после многолетнего ремонта и о котором мы писали здесь).

Карантин — вынужденное заточение, но это лучшее время, чтобы полюбить оперу и классическую музыку, если вы их еще не любите. И невероятная удача для тех, кто любит и слушает уже давно. А главное, для тех и для других инициатива французских театров и исполнителей стала поддержкой и примером в трудную минуту. Потому что, как писал французский композитор, поэт и певец Борис Виан, «опера — единственное место в мире, где герой, получив удар кинжалом в спину, начинает петь вместо того, чтобы истечь кровью».

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