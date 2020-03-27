Французский карантин для оперы: тенор и меццо-сопрано против COVID-19

С самого начала строгого карантина во Франции известный тенор Стефан Сенешаль, запертый в своей парижской квартире, каждый вечер дает сольные концерты из своего окна. Неподалеку от столицы, в городке Ле Кле-Су-Буа, его коллега Елена Габури, уроженка Санкт-Петербурга, ежедневно услаждает слух соседей своим меццо-сопрано.

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47-летний Стефан Сенешаль, ученик знаменитого французского певца Мишеля Сенешаля, поет каждый вечер из окна своей квартиры в XI округе Парижа с самого первого дня введения во Франции строгих ограничений на выход из дома в связи с эпидемией. Его сольные выступления в 19 часов неизменно начинаются французским гимном «Марсельезой», которую тенор обещает спеть отдельно сразу после окончания карантина.

«Поющий народ — это несломленный народ», заявил изданию Le Parisien известный в Европе певец, который в свободное от сцены время работает волонтером во французском Красном кресте.

Под бурные аплодисменты соседей и очень редких теперь прохожих Стефан Сенешаль исполняет арии из опер, оперетт, а также литургические песнопения, народные песни и песни из фильмов.

В знак солидарности с Италией он исполнил несколько дней назад знаменитую «O sole mio». Страдающей от эпидемии Испании посвятил «Piensa en mi» из фильма Педро Альмодовара. В воскресенье спел «Panis Angelicus» (Хлеб Ангелов), отрывок из литургического гимна Фомы Аквинского.

Недалеко от Парижа, в городке Ле Кле-Су-Буа, каждый вечер из окна своей квартиры поет оперная певица Елена Габури. Эпидемия коронавируса и введенные карантинные меры помешали обладательнице восхитительного меццо-сопрано вылететь в Австралию для работы по контракту с оперой Мельбурна. Мечта певицы, родившейся в Санкт-Петербурге и уже много лет живущей во Франции, дебютировать в опере «Лоэнгрин» Вагнера пока не сбылась.

Свои ежевечерние концерты Елена Габури также выкладывает в Facebook для своих подписчиков и поклонников.

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