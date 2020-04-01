Как питаться по-французски во время карантина

Наша кухня больше никогда не будет прежней. Карантин научит нас готовить по-новому, — готовить лучше, считают французские шефы. Теперь дома к приготовлению пищи нужно подойти творчески, чтобы из одного и того же продукта суметь приготовить несколько разных блюд.

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В магазинах стало меньше продуктов, выбор ограничен, а за домашний стол приходится садиться почти вдвое чаще. Еще вчера дети ели днем в школах, а их родители ходили на ланч в ресторан. Теперь все едят дома, и оказалось, что быть поваром — не только гламурная, но и очень тяжелая работа.

Французские повара решили нам помочь и начали бесплатно давать уроки и мастер-классы в социальных сетях. Настоящий повар умеет приготовить вкусную и питательную еду не только в ресторане уровня Michelin, но и на обычной городской кухне. Мы выбрали три рецепта, которые они опубликовали в сетях в свободном доступе, а еще три совета — как питаться правильно, вкусно и по-французски.

Планировать покупки

После первых, панических покупок «про запас» повара советуют начать планировать обеды и ужины. Без этого не может существовать ни ресторан, ни домашняя кухня, временно в него превратившаяся. Точный список продуктов, необходимых на несколько дней, поможет и меньше времени провести в магазине. Вместо фланирования между прилавками, можно быстро взять все, что нужно и отправиться к кассе.

Меньше калорий

Запастись макаронами и мукой — хорошая мысль, крупы и злаковые культуры остаются основным источником питания человека. Но это не значит, что во время карантина нужно перейти на мучное. Наоборот, неподвижный образ жизни требует меньшего количества калорий, а лишний вес может стать фактором риска при заражении коронавирусом. Фасоль лучше заменить чечевицей, к рису добавлять овощи.

Готовить разнообразнее

Если вам не достались привычные продукты, покупайте те, что вы еще никогда не готовили. Новые блюда помогут скрасить вынужденное затворничество, гастрономия — тоже вид искусства.

Гратен из шпината

Эмманюэля Рено (Межев, Верхняя Савойя)

«Моя дочь стоит рядом и учится готовить, это отлично. Сегодня — рецепт по ее просьбе, а завтра другие дети попросят что-нибудь другое».

- Приготовить бешамель. Для этого развести в сотейнике 70 г сливочного масла, снять с огня и начать деревянной лопаткой вмешивать 80 г муки. Тщательно перемешивать вне огня. Оставить остывать.

- Сварить десяток яиц пашот. Если это сложно, сварите яйца просто вкрутую, но вынимайте их из воды немного раньше, желток должен остаться недоваренным.

- 500 г свежего шпината потомите в сотейнике. Шпинат резко сократится в объеме. Если он замороженный, то сначала разморозьте и хорошо отожмите.

- Смажьте маслом блюдо для гратена.

- Выложите в него шпинат, посолите и поперчите.

- В заготовку для бешамели начните на небольшом огне вливать горячее молоко и постоянно помешивайте, пока бешамель не загустеет.

- Добавьте в бешамель щепотку мускатного ореха и 100 г тертого сыра. Такой французский соус с сыром называется уже не бешамель, а морне. Посолите и поперчите.

- Яйца положите на шпинат. Если вы варили их почти вкрутую, то разрежьте пополам и положите на шпинат половинки.

- Полейте блюдо соусом морне.

- Посыпьте тертым сыром как угодно густо.

- Поставьте в духовку на 180 градусов на 15 минут.

Эмманюэль Рено готовит гратен из шпината © Facebook, Emmanuel Renault

Рис со спаржей или с пореем

Брюно Вержю (Париж)

«У меня, как у всех, есть рис, все купили по тонне риса. Его можно приготовить очень вкусно и быстрее, чем разогревать всякую готовую гадость в микроволновке».

- В подсоленном кипятке сварите обычный белый рис в пропорции три объема воды к двум объемам риса.

- Пока рис варится, очень тонко нарежьте кружочками зеленую спаржу или лук-порей.

- Вареный рис очень горячий. Пока он сохраняет эту температуру, вмешайте в него нарезанные овощи, полейте оливковым маслом и еще посолите крупной солью

- Добавьте немного икры любой рыбы, в том числе летучей.

- Подавайте теплым.

Брюно Вержю © Facebook, Bruno Verjus

Котлетки из остатков курицы

Соня Эзгюльян (Лион)

«Я всегда стараюсь использовать остатки, в карантин это особенно пригодится»

- 250 г остатков жареной курицы или вареного мяса измельчите.

- Добавьте вареную картофелину или две столовые ложки оставшегося картофельного пюре.

- Добавьте свежие или сухие травы и желток.

- Сформируйте котлетки.

- Можно добавить жареный лук.

- Жарить, как обычные котлеты.

- Подавайте с жареными шампиньонами.

- Можно положить на каждую котлету яичницу из одного яйца.

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