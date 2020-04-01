Счастливого карантина: французский юмор против коронавируса

Надпись на изображении: Чем вы хотите расплатиться?

Пандемия коронавируса, охватившая планету, стала поводом не только для тревоги, но и спасительного смеха. Ажиотаж с макаронами и туалетной бумагой, работа на дому, самоизоляция и ее последствия стали темами народных шуток. Как говорил Чарли Чаплин, юмор усиливает инстинкт самосохранения и защищает душевное здоровье. По случаю 1 апреля, Русская служба RFI перевела для вас французские шутки, разлетевшиеся по социальным сетям.

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Ирония нашей эпохи — в том, что вся страна остановилась в то время, как ею правит партия « Вперед, Республика ! »

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Наконец-то устроил дома генеральную уборку, и как назло, никто не нагрянет в гости.

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Если ты скуп, то самое время приглашать в гости.

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Мой карантин проходит хорошо: я начала готовить фаршированные зерна чечевицы.

Это, правда, занимает много времени, но мне все равно нечего делать.

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Когда эта история закончится, то ближайшие полгода друзья будут приглашать вас на ужин, чтобы угостить макаронами, а вы им в подарок принесете туалетную бумагу.

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Я заморозил туалетную бумагу. Мало ли что…

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Время от времени не забывайте переодеваться в джинсы, пижама может быть обманчива.

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Министерство здравоохранения предупреждает, что свадьбы отменяются. Но для тех, кто уже состоит в браке, все — в силе. Так что, держитесь, господа и дамы!

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Те, у кого намечена свадьба в этом месяце, знайте, что жизнь дает вам второй шанс.

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Самое ужасное в этой истории то, что опять наказаны мужчины: закончились походы в бары, рестораны и на футбол. А вот женщины по-прежнему могут продолжать свои привычные занятия: уборку, глажку, стирку.

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Этот вирус точно придумала женщина. Одним ударом она закрыла бары, прервала футбольные чемпионаты и заставила мужчин сидеть дома.

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Поразительные вещи происходят : количество супружеских измен сократилось на 99%.

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Я попросила мужа снять с лица маску и обнаружила, что уже три дня живу с соседом.

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На третий день карантина жена настоятельно посоветовала мне пойти прогуляться и пообещала заплатить за меня штраф.

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Сегодня думаю о всех тех парнях, которые обещали своим девушкам что-то сделать, когда у них появится время.

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Седьмой день карантина: я никогда не мог подумать, что буду завидовать мухе. Вот одна вылетела в окно. Зараза!

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Ищу квартирный велосипед, чтобы добраться до своей удаленки.

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Я спрятал в каждой комнате по бутылке пива, сегодня вечером с женой нарядимся и устроим барный тур.

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Решился ! Сегодня вынесу мусор. Я так взволнован. Во что бы мне принарядиться?

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Туристическое агентство на карантине предлагает экскурсию по квартирным достопримечательностям. В 8.30 посещение ванной комнаты с последующим визитом кухни, где вам будет подан завтрак. Затем по программе предусмотрена экскурсия по комнатам. Там вы сможете принять участие в мастер-классе по уборке. В 13.00 в гостиной для вас будет накрыт обед, а также подан чай с бисквитом, после чего мы перейдем к следующему этапу экскурсионной программы: сиеста на диване. В конце дня у вас будет свободное время для прогулки по коридорам и фотографирования. Хорошего путешествия!

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Мне сказали, что для входа в магазин маски и перчаток будет достаточно. Я пришел туда и увидел, что меня обманули. Другие покупатели были одеты.

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Я почистил дезинфицирующим гелем свой телевизор и оттуда исчезла половина телеканалов.

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А когда появится I-Phone 12? Не беспокойтесь, он выйдет раньше всех нас.

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В моем мобильном телефоне столько информации про коронавирус, что теперь вместо звонков он кашляет.

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Право прогулки с домашними животными не для всех является поводом для счастья. Вот смотрю все мои соседи со своими бобиками гуляют, а мы с моей черепашкой уже седьмой час спускаемся по лестнице.

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Я вас уверяю, если школы будут закрыты надолго, то родители найдут вакцину от коронавируса раньше ученых.

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На вторую неделю карантина мама выступила с обращением :

— Я хочу перевести двух учеников моего класса в другое учебное заведение.

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Соседка так сильно разоралась на своего сына, что я тоже взялся за уборку своей комнаты.

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Я хотел как в Италии. Вышел на балкон исполнить арию. Сегодня вечером повторю номер, чтобы получить второй тапок.

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Когда все это безобразие закончится, я на пару дней останусь дома спокойно отдохнуть.

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Переход на летнее время ? А зачем. Мы уже даже не знаем, в какой день живем.

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— А чем вы будете заниматься после карантина ?

— Как чем ? Как и все нормальные люди буду готовиться к Рождеству.

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