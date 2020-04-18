Искусство сидеть дома: онлайн-прогулка по музеям Франции

В связи с пандемией коронавируса все музеи Франции закрылись на неопределенный срок и заморозили подготовку новых экспозиций. Многие из них предлагают теперь виртуальные экскурсии. RFI начинает серию материалов о французских музеях в цифровой версии, о постоянных и временных выставках в интернете, онлайн-вернисажах, а также о важных культурных событиях, которые благодаря инновационным решениям состоялись во Франции несмотря на карантин. В этой публикации рассказываем о том, как французские музеи начали цифровую революцию еще до пандемии коронавируса.

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Миллионы произведений в открытом доступе

Еще десять лет назад трудно было себе представить, что когда-нибудь мировые центры культуры и искусства можно будет посетить не выходя из дома. В эпоху триумфа цифровых технологий в Париже и других французских городах все больше музеев прибегают к созданию виртуальных экскурсий, а в конце 2017 года во Франции появился по-настоящему революционный онлайн-проект под названием Универсальный музей искусства, о котором мы расскажем отдельно. Дорогостоящая технология оцифровки и создания виртуальной реальности не только доказала свою рентабельность, но и эффективность. В период мирового карантина для многих онлайн-экскурсии стали временной альтернативой походу в музей.

Во Франции выход музейных коллекций в онлайн начался еще в 90-е годы, а в 2018 году правительство Франции создало Открытую платформу наследия, цифровая коллекция которой сегодня превышает три миллиона произведений. Сегодня почти все национальные музеи Франции предлагают на своих сайтах не только фотографии своих коллекций, но также трехмерные панорамы, видео и аудиоконтент.

В 2016 году около миллиона произведений музеев Парижа стали доступны в интернете. А два года спустя мэрия французской столицы создала специальную платформу, с помощью которой можно совершить виртуальную экскурсию по всем 13 городским музеям. Тенденция добралась и до регионов: например, с помощью интерактивной карты желающие могут не только ознакомится с коллекциями 60 нормандских музеев, но также принять участие в играх и даже, зарегистрировавшись на сайте, создать собственный список любимых произведений.

Эффективно и рентабельно

Причин, по которым французские музеи начали использовать виртуальную реальность, множество. Например, это дает возможность ознакомиться не только с сокровищами запасников, но и с выставочными экспонатами во время закрытия музеев на реставрацию. Помимо этого, цифровые технологии позволяют обеспечить доступ к искусству людям с ограниченными возможностями. Музеи, которые располагаются в исторических зданиях, признанных памятниками культуры, не имеют права вносить структурные изменения в свою архитектуру, поэтому для них новые технологии — своеобразный способ выполнять закон об обеспечении доступа к наследию культуры для всех. Сделать доступными шедевры искусства для тех, кто лишен возможности их увидеть, – не единственная ценность виртуальной реальности. Некоторые музеи начали ее использовать и как дополнение к традиционным экскурсиям, в частности для того, чтобы придать им интерактивности или воссоздать в цифровом виде пространства прошлого. Например, в 2018 году Археологический музей Жаволя (город в департаменте Лозер) запустил специальное приложение, которое позволяет совершить виртуальный тур по античному городу Андеритуму (так назывался Жаволь в галло-римскую эпоху). Этот проект по воссозданию старого города в 3D-модели обошелся почти в 85 000 евро.

Если оцифровка коллекций требует не так уж и много затрат, то создание виртуальной реальности — дорогое удовольствие и позволить себе такую роскошь может не каждый музей. Впрочем, со временем эти технологии стали более доступными, по некоторым оценкам, их стоимость за последние несколько лет сократилась втрое. Тем не менее вопрос рентабельности актуален для любого музея, ведь виртуальный визит все желающие совершают бесплатно. Национальному музею естественной истории Парижа удалось за два года вернуть вложенные «в цифру» инвестиции.

Во Франции действуют уже несколько стартапов, которые воссоздают в цифровом виде музейные залы и коллекции. У каждого своя экономическая модель. Одним платят сами музеи, а другие финансируют проект в обмен на процент прибыли с проданных билетов, которые незначительно выросли в цене, но от этого количество посещений не сократилось. Наоборот, Фалезский Замок (Château de Falaise, где родился Вильгельм Завоеватель) в Нормандии удвоил количество посетителей за год после того, как запустил проект экскурсий с цифровым погружением в воссозданное в 3D-модели прошлое. На сегодняшний день музейными посетителями Франция являются в основном туристы, и лишь треть французов хоть раз в год ходит в музей. Организаторы уверены в том, что онлайн-выставки являются лишь временной альтернативой во время карантина и надеются на то, что виртуальным посетителям еще больше захочется увидеть воочию шедевры искусства.

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