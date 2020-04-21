Cамый доступный музей Франции, которого нет на карте

Во Франции некоторые из 1300 государственных и частных музеев, закрытых на неопределенный срок из-за эпидемии, предлагают временные онлайн-выставки для всех вынужденных «затворников». Но есть один музей, доступный всем, всегда и совершенно бесплатно. На карте Франции вы его не найдете. Универсальный музей искусства (UMA) существует с 2017 года лишь в онлайн-пространстве и намерен стать самым посещаемым музеем мира. Рассказом о нем во время карантина RFI продолжает серию публикаций об «искусстве сидеть дома».

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Знакомство с искусством, не выходя из дома

Всегда, везде, для всех и бесплатно — под таким девизом в конце 2017 года французский фотограф Бенжамен Элион и историк искусства Жан Верже запустили Универсальный музей искусства (UMA), который существует исключительно в онлайн-пространстве. За пару лет молодому французскому стартапу удалось наладить партнерство с несколькими десятками государственных и частных музеев. Используя их оцифрованные коллекции, UMA с помощью новых технологий создает виртуальные выставки. Их цель — сделать мир искусства общедоступным.

« Посетить » экспозиции можно из любой точки планеты, не выходя из дома. Для этого достаточно лишь зайти на сайт музея, доступный на французском и английском языках, и выбрать желаемую выставку. Их на сайте уже десяток. Онлайн-прогулка по виртуальной 3D галерее носит интерактивный характер, сопровождается текстовыми сообщениями, а в некоторых случаях и рассказом аудиогида. А при наличии у пользователя очков виртуальной реальности можно добиться полного погружения и 100-процентного эффекта присутствия.

Уникальность этих онлайн-выставок заключается в том, что для их проведения нет никаких ограничений. В виртуальном пространстве, которое эксперты моделируют с помощью новых технологий, можно в любое время со всех уголков мира собрать огромное количество произведений.

Сделать виртуально то, что невозможно в реальности

Подготовка такой выставки отличается от традиционной тем, что над ней помимо куратора, искусствоведа или историка, работают также архитекторы, программисты и 3D дизайнеры. Отправной точкой проекта каждой выставки является вопрос, который основатели UMA задают кураторам: «Какие произведения вам всегда хотелось собрать, но никогда не удавалось?». Ведь замысел основателей музея — сделать в виртуальном пространстве то, что невозможно в реальности.

«Нам важно не только делать искусство более доступным, но и делать такие выставки, которые в реальности невозможно создать. Бывают у кураторов идеи, которые не могут быть воплощены, потому что произведения были уничтожены или принадлежат частным коллекциям, или потому, что их транспортировка будет стоить очень дорого, или же потому, что для этого просто нет подходящего места », — объясняет Бенжамен Элион.

Кураторы говорят, что при создании концепции «реальной» экспозиции место ее проведения часто ограничивает выбор произведений. В то время как организаторы виртуальных выставок создают с помощью новых технологий такое пространство, которое дает большую свободу творчеству и соответствует художественной задумке куратора.

Создание каждой выставки начинается с разработки архитектором плана будущей виртуальной галереи, затем дизайнер инфографики переносит его в 3D формат, а уже в конце к работе подключаются программисты. Например, последняя выставка Универсального музея искусства посвящена французским карикатурам от Революции до наших дней.

Для ее проведения организаторы выбрали пустые парижские улицы. Названия им выбрали тоже виртуальные, например «улица Карикатур». Юмористические картины можно увидеть на стенах зданий, витринах магазинов и даже на мольбертах. «Юмор — оружие массового поражения» — так называется выставка, которая разделена на три части: религия, общество, власть.

На каждом экспонате любой выставки UMA указан музей, в котором он хранится. Как говорят его основатели, это своего рода тизер для тех, кто захочет воочию увидеть произведения.

Они подчеркивают, что их проект призван не конкурировать, а сотрудничать с традиционными музеями, чтобы ознакомить как можно больше людей с как можно большим числом произведений искусства. Ведь 90% из них находятся в запасниках, и всего лишь 4% населения планеты имеет доступ к музеям.

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