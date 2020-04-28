Застывшая на время пандемии: Гран-Пале выложил онлайн выставку «Помпеи»

25 марта во Франции планировалось открытие выставки, которая должна была стать событием весеннего сезона. Парижский выставочный комплекс Гран-Пале перед закрытием на ремонт подготовил с использованием цифровых технологий уникальную экспозицию, посвященную античному городу Помпеи. Из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены ее перенести, но в качестве альтернативы провели онлайн-вернисаж. О виртуальной аван-премьере выставки «Помпеи» — четвертый материал RFI из серии «Искусство сидеть дома».

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«Помпеи – у вас дома»

Распроданные билеты и бесконечные очереди…C этих слов мог бы начаться репортаж об открытии уникальной и долгожданной выставки «Помпеи» в парижском Гран-Пале (Grand Palais), которую подготовили совместно Археологический парк Помпеи и компания Gedeon Programs.

Однако из-за пандемии коронавируса с 16 марта во Франции на неопределенный срок закрылись все музеи. Исключением не стал и величественный выставочный дворец Гран-Пале (Большой дворец – Объединение национальных музеев RMN). 25 марта в полдень, в запланированный день открытия выставки, организаторы провели ее виртуальную аван-премьеру. Гран-Пале выложил на своем сайте каталог, видеозаписи, аудиогид, картины, исторические фотографии, а также игры и — самое главное — 360-градусные панорамные проекции и воссозданный в виртуальной реальности город Помпеи.

Теперь окунуться в атмосферу античного города до извержения Везувия и увидеть, какой была там жизнь до 79-го года нашей эры, смогут все желающие из любой точки планеты. И очевидно, что теперь с экспонатами ознакомится гораздо больше людей, чем при посещении музейных залов. Онлайн-выставка носит название «Помпеи — у вас дома». «Теперь у застывшего города больше нет от вас секретов», — говорится на сайте Гран-Пале.

У посетителей есть возможность прогуляться по улицам Помпеи, зайти в дома его жителей, ознакомиться с буднями римского общества I столетия н.э., увидеть, каким на самом деле был этот процветающий древний город с населением 15 000 человек, где развивалась торговля и земледелие, а также стать свидетелями извержения Везувия, в течение 48 часов похоронившего Помпеи. Для тех, у кого есть шлем виртуальной реальности, впечатление от прогулок по Помпеям станет еще более захватывающим. «Потеряться» в этой богатой виртуальными экспонатами реальности не позволят аудиогиды, которые организаторы выставки также выложили бесплатно в сеть. Совершить онлайн-экскурсию можно с детьми — специально для них разработаны игры: тест на знание античного города, а также пазл извержения Везувия.

Большие открытия последних лет

Создатели выставки проделали колоссальную работу по воссозданию античного города. Они опирались на многочисленных сведения и находки, которые удалось собрать, начиная с момента открытия археологами в середине XVIII века этого города вплоть до недавних раскопок. Помпеи по праву называют «музеем под открытым небом», богатства которого еще не раскрыты до конца. Ведь почти на трети территории застывшего под лавой города площадью более 60 га раскопки еще не проводились. Однако за несколько столетий археологических работ здесь уже удалось собрать самую большую в мире коллекцию произведений искусства античной эпохи, а также предметов быта и украшений.

На парижской выставке можно не только совершить виртуальную прогулку, но также ознакомиться с последними открытиями и увидеть сокровища археологии: статую Ливии, фрески с изображением Венеры на колеснице, бронзовые и янтарные украшения, а также мраморные статуэтки.

С 2017 по 2019 год на еще не изученной прежде территории Архитектурного парка Помпеи провели последние раскопки, в ходе которых были найдены уникальные фрески и мозаики с изображением Ариадны и Диониса, мраморного кролика, останки погибших, а также предметы декоративного искусства. В ходе этих работ большим открытием стал «Дом Сада», на котором была обнаружена надпись, подтвердившая предположительную дату извержения Везувия: 24 октября 79 год н.э. Другой находкой этого масштабного проекта стал «Дом Ориона», который создатели выставки представили в одном из четырех коротких видеороликов.

В последнем из них рассказывается о том, как проводится реставрация. Она позволила в последнее время спасти множество артефактов, а также в ходе раскопок укрепить городские структуры. Последние десять лет на реставрацию направлены главные усилия Археологического парка Помпеи.

Многие годы эксперты говорили об угрозе исчезновения древнего города, пока эта угроза не стала очевидной: в 2010 году рухнул Дом Гладиаторов. Этот инцидент вызвал широкий резонанс и привлек внимание итальянских властей, а также Евросоюза. Масштабная кампания по спасению древнего города была запущена при финансовом участии Рима и Брюсселя. «Большой помпейский проект», завершившийся в прошлом году, позволил не только укрепить город, но сделать новые открытия, с которыми можно ознакомиться в ходе парижской выставки.

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