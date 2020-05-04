Карантин во Франции: треть арт-галерей оказалась под угрозой закрытия

Во Франции карантин в связи с пандемией коронавируса был объявлен в разгар выставочного сезона в арт-галереях. Прогнозы на перспективу у них сейчас самые неутешительные. По данным опросов, треть галерей, несмотря на онлайн-выставки и продажи произведений, может не выдержать кризиса и закрыться в течение года.

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Тревожные прогнозы

Во Франции более двух тысяч галерей современного искусства. Большинство из них в Париже. С 16 марта в связи с пандемией коронавируса все они закрылись на неопределенный срок. Карантин нанес серьезный удар по арт-галереям, многие из которых именно весной — в разгар выставочного сезона — получают основную часть годового дохода. Главный вопрос, который их беспокоит: смогут ли галереи с отменой жесткого карантина 11 мая возобновить свою работу и на каких условиях.

Профессиональный комитет художественных галерей Франции (CPGA) провел среди более двухсот своих членов опрос, результаты которого оказались неутешительными. Почти треть из них может не выдержать кризиса и в течение года закрыться. Примечательно, что три четверти этих галерей являются микропредприятиями, в которых работает не больше пяти человек, а почти у половины годовой доход не превышает 500 тысяч евро.

Тревожные прогнозы о будущем рынка искусства эксперты делают, основываясь и на опыте прошлого. France 3 напоминает историю предыдущих кризисов, которые показали, что рынок искусства по сравнению с другими cекторами экономики восстанавливается медленнее всего. Например, по данным объединения галеристов CPGA, после первой войны в Персидском заливе, в период с 1990 по 1994 годы, 46% галерей закрылись. Постепенное восстановление их деятельности началось в 1995 году и только к 1998 году две трети из них смогли снова выйти на прибыль. В трудной ситуации галереи оказались и в результате финансового кризиса 2008 года. По данным ежегодного доклада Artprice о состоянии мирового арт-рынка, цена произведений искусства в среднем упала на 34%, однако, как свидетельствуют данные последующих лет, рынок от этого удара оправился намного быстрее, чем в 90-е годы.

Вместо ярмарки — виртуальный аукцион солидарности

Каким станет арт-рынок после пандемии пока трудно судить, но уже очевидно, что больше всех пострадают маленькие галереи. Потери несут также художники. В период карантина некоторые завершили начатые до кризиса продажи, кому-то удалось перенести их в онлайн-режим, однако далеко не все могут себе это позволить. В целом к интернет-торговле прибегают немногие не только из-за ограниченных технических возможностей, но еще и потому, что деятели искусства сомневаются в ее эффективности. Ведь если виртуальное знакомство с произведением вполне возможно, то в большинстве случаев решение о покупке принимается все же при живой встрече.

Многие из таких встреч проходят как раз весной, когда во Франции, а также в соседних Бельгии и Швейцарии проводятся крупные ярмарки и салоны. В них, как правило, участвует больше половины арт-галерей. Они готовятся почти целый год и стенды резервируют заранее, оплачивая предварительный взнос. Многие из галерей получают почти три четверти своего годового дохода именно благодаря участию в таких мероприятиях.

Однако в этом году все они были отменены из-за карантина, а галереи так и не получили свои деньги обратно. Организаторы оставили эти средства в качестве залога на следующий год. Для многих эти взносы составляют весьма крупные суммы. Их «замораживание» наносит серьезный ущерб деятельности галерей, которые продолжают платить за аренду помещений и коммунальные услуги.

У малых предприятий есть возможность воспользоваться помощью со стороны государства, которое создало фонд солидарности для терпящих убытки компаний. Объединились и деятели искусства, чтобы помочь мастерам пережить этот сложный период.

Например, аукционист Эмерик Руйак из города Тур решил организовать аукцион, который пройдет онлайн с 30 апреля по 6 мая. Сам организатор от продаж не получит никакой прибыли, всю собранную сумму он выплатит авторам произведений. Его фонд также обещал выплатить одноразовую помощь в размере тысяч евро самым нуждающимся мастерам.

Галереи и художники живут в ожидании отмены жесткого карантина. Если после 11 мая музеи по-прежнему будут закрыты, то арт-галереи, которые ведут коммерческую деятельность, могут возобновить работу, однако им придется ограничить число посетителей и повременить с вернисажами.

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