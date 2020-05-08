Туризм после пандемии: «французам захочется Франции»

После двух месяцев карантина одним из самых наболевших для французов стал вопрос летних отпусков. Власти заявили, что этот сезон «не будет похож на другие». О том, как изменится туризм после пандемии коронавируса, а также о миллиардных потерях туристической отрасли, недовольных отпускниках и о тех, кто «выбирает Францию» — материал RFI.

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Статистика ущерба и недовольство отпускников

Пустые улицы, пляжи, закрытые музеи, достопримечательности и рестораны…Вот уже полтора месяца, как туристическая жизнь во Франции остановилась. Чем ближе сезон летних отпусков, тем больше растет беспокойство, особенно у тех, кто работает в отрасли туризма. Франция многие годы остается ведущим туристическим направлением мира, а также лидером по количеству иностранных и французских туристов. Ежегодно туризм приносит стране в среднем 170 млрд евро.

В прошлом году, по данным министерства туризма, иностранцы потратили во Франции почти 58 млрд евро, а французы – 110 млрд. Примечательно, что из всех иностранных туристов больше всего денег тратят китайцы: почти на 40% больше остальных.

Но в этом году пандемия коронавируса планетарного масштаба нанесла серьезный удар и по туризму. По предварительным подсчетам, эта отрасль, в которой во Франции задействованы 2 млн человек, потеряет из-за кризиса как минимум 40 млрд евро.

Из-за массовой отмены поездок самые крупные потери терпят авиакомпании и туристические агентства. Согласно действующему в Европе с 2004 года закону, в случае отмены полета авиакомпания обязана вернуть полную сумму за билет, если пассажир отказывается от ваучера. Однако в период карантина многие компании нарушают этот закон.

«Я собирался с друзьями на майские праздники в Испанию, но когда стало ясно, что поездка под угрозой, мы решили ее отменить. В агентстве, через которое мы сделали бронь, нам посоветовали дождаться, пока сама авиакомпания не отменит рейс. За жилье нам деньги вернули сразу же, но за перелет по-прежнему не получили, хотя от ваучера отказались», – жалуется 32-летний Кевин, житель парижского региона.

Многим в индивидуальном порядке решить проблему не удается. Туристический кооператив Cediv Travel, в который входят около 250 агентств, от имени 55 своих членов подал коллективную жалобу в государственный орган по регулированию вопросов конкуренции, чтобы получить деньги от авиакомпаний.

В свою очередь союз потребителей отправил письма в 57 авиакомпаний, в том числе AirFrance, предупреждая, что готовится обратиться в суд.

Между тем правительство Франции приняло решение, согласно которому, в случае отмены уже забронированных поездок в период пандемии туроператоры имеют право предоставить своим клиентам ваучер, действительный в течение 18 месяцев. По истечению этого срока деньги клиентам будут возвращены. Однако эта мера также вызывает недовольство у потребителей.

«Поездки по Европе мы всегда планируем сами, но тур по Мексике эти летом решили забронировать через агентство, причем готовились за полгода. Поездку отменили, а нам предоставили ваучер. Но на фоне полной неопределенности мы хотим получить обратно свои деньги. Если выехать никуда больше не получится, то хотя бы во Франии проведем отпуск», – говорит сотрудница страховой компании Амели.

Французам «захочется Франции»

Все туристические компании отменили зарубежные туры до 12 июня. Власти призывают граждан пока что не планировать дальних поездок на летний период. В своем последнем телеобращении президент Эмманюэль Макрон сообщил, что границы Евросоюза останутся закрытыми до нового распоряжения. Позже на этой неделе премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что планировать дальние поездки в ближайшей перспективе «неразумно».

«Можем ли мы арендовать дом или зарезервировать номер в гостинице во Франции или за границей? Боюсь, что сейчас неразумно планировать дальние путешествия», – отметил премьер-министр. Он пообещал, что решение о сроках открытия ресторанов, баров, музеев, достопримечательностей, парков и пляжей будет объявлено 2 июня. А пока что география перемещений после 11 мая ограничена радиусом 100 километров от места жительства.

Министр туризма Жан-Батист Лемуан заявил, что этим летом отпуск придется провести на родине с соблюдением всех мер безопасности. «Как только позволят санитарные условия, я уверен, что французам «захочется Франции». Я бы хотел, чтобы наши граждане поддержали рестораторов, гостиничный бизнес, достопримечательности, которые составляют богатство нашей страны», –заявил Жан-Батист Лемуан в конце апреля в ходе выступления в Национальном собрании.

Он уточнил, что с началом отмены жесткого карантина на первом этапе будут открыты лишь маленькие музеи, а также те парки, которые находятся в департаментах так называемой «зеленой» зоны, где зафиксировано слабое распространение коронавирусной инфекции. А уже со временем и в зависимости от санитарной ситуации постепенно отменят ограничения на всей территории страны.

Между тем агентства все больше ориентируются на туры «Made in France». «Мне почти каждый день звонят клиенты и спрашивают, могут ли они поехать в отпуск. Я не знаю, что им ответить. У нас нет никакой информации о том, что будет после 12 июня. Судя по тому, что мне говорят клиенты, даже если возобновится работа железнодорожного и авиатранспорта, люди не ринуться покупать билеты. Многое зависит и от доверия самих отпускников, их уверенности в том, что они ничем не рискуют. На июль я особо не рассчитываю, но, может быть, в августе ситуация будет чуть лучше. Раньше почти треть дохода наше агентство получало от туризма внутри Франции, так что мы решили еще больше развивать это направление», – говорит коммерческий менеджер одного из агентств, входящих в кооператив Cediv Travel.

Впрочем, в агентстве уверены, что необходимо приспосабливаться к совсем новым реалиям, ведь отпускники при выборе направления будут ориентироваться на карту распространения эпидемии, а также на медицинские инфраструктуры в регионах. Туроператоры также полагают, что этим летом многие предпочтут скорее провести отпуск в собственных загородных домах или у друзей. Если и будут выбирать платное жилье, то арендовать будут скорее частные дома или квартиры, нежели бронировать гостиницу.

В начале апреля международная консалтинговая компания «Роланд Бергер» провела исследование среди туроператоров, гостиниц и других участников туристической отрасли. 95% работников этого сектора перешли на частичную безработицу. Эксперты полагают, что понадобится как минимум два года, чтобы достичь показателей докризисного периода.

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