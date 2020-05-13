Костюмеры Парижской оперы стали шить маски для больниц

Слава самой известной маски Парижской оперы перешла весной 2020 года от Призрака из романа Гастона Леру к простым хлопковым маскам, сшитым в костюмерных мастерских. Во время карантина портнихи и портные изготавливали их на дому для французского Красного креста, Армии спасения и родильных домов, а теперь шьют для сотрудников самой Оперы.

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Парижская опера была одним из первых во Франции учреждений, закрывших двери для публики из-за эпидемии коронавируса. Спектакли отменили еще до объявления общенационального карантина. В марте и апреле защитных масок во Франции не хватало, государство реквизировало оставшиеся запасы для раздачи медицинскому персоналу. Сотрудники Парижской оперы, оставшись без привычной работы, решили приступить к изготовлению многоразовых масок из хлопка для нуждающихся.

Всего, как рассказал в интервью Русской службе RFI Жан-Батист Скотто, возглавляющий мастерские Оперы Бастилии, под его руководством работают 33 человека, половина состава — в мужском ателье, половина — в женском. Около тридцати человек вызвались шить маски на дому. Для этого нужно было соответствовать двум условиям — жить в Париже или ближайших пригородах и иметь дома швейную машинку.

Директор по костюмам Кристин Неместер сама стала развозить сотрудникам мастерских пошивочный материал, а через неделю забирать. Как она рассказала RFI, было решено выбрать модель со складками, а не «утиный нос», для которого имевшиеся в распоряжении мастерских ткани оказались слишком плотными. Для работы портные и портнихи использовали хлопковый поплин, который обычно идет на изготовление сорочек для оперных костюмов. Профессия костюмера требует высокого профессионального уровня, многие мастера, работающие в Опере, пришли сюда из мира высокой моды. Однотонные, в полоску или горошек — маски, которые выходят из их рук, — произведения швейного искусства.

Под слой хлопка портные подкладывают флис, в соответствии с рекомендациями французской организации по стандартизации Afnor. По тем же нормам, во время работы портные и портнихи регулярно моют руки, а все ткани предварительно стирают при температуре 60°. На изготовление одной маски, в зависимости от машины, уходит 15-20 минут. Всего за неделю работникам оперных мастерских удается сшить более тысячи масок. В период строго карантина Кристин Неместер отвозила их в Общество Красного креста, благотворительную организацию Армия спасения и в родильные отделения больниц. А с 11 мая маски предназначаются для сотрудников театра, которые постепенно возвращаются на работу.

Многие театральные костюмеры пришли в мастерские из мира высокой моды. Guélia Pevzner

Костюмеры других французских оперных театров также стали шить маски. Театр в Марселе направил просьбу об официальной аттестации их продукции в министерство обороны. Сотрудники посменно работают непосредственно в мастерских, соблюдая барьерные жесты. Их маски предназначены для муниципальных служб. В Бордо также несколько человек раскраивают ткани непосредственно в театре, а затем развозят их по домам коллегам, имеющим швейные машинки, сообщает AFP. В отличие от Парижской оперы, где костюмеры могли использовать ткани с внутреннего склада, провинциальные театры, в частности, в Тулузе, стали жертвами собственного профессионализма — работа шла так быстро и успешно, что одно время мастерские столкнулись с нехваткой материалов.

Хайнц Петер Кнес. Мастерские и мастера. Фотоальбом. © Opéra de Paris

Подробнее познакомиться с работой мастерских Парижской оперы — не только швейных, но и декорационных, бутафорских и других, — можно благодаря фотоальбому, выпущенному в октябре 2019 года по случаю 350-летия театра. Немецкий фотограф Хайнц Петер Кнес больше года наблюдал за работой 180 мастеров, представляющих 11 ремесленных профессий.

Русская служба RFI выпустила серию интервью и репортажей о мастерских Парижской оперы.

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