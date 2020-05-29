Мода на «удаленку»: как карантин изменил отношение к работе на дому

Пандемия коронавируса привела к радикальным изменениям в обществе. Одним из таких изменений стала массовая работа на дому. Во Франции в период карантина 39% работников частного сектора перешли на дистанционную работу, хотя еще совсем недавно для многих компаний эта практика была редким исключением. Чему научил кризисный опыт и может ли «домашний офис» стать моделью будущего?

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Преимущества и недостатки «удаленки»

Пандемия коронавируса застала врасплох весь мир. С введением карантина во многих странах с середины марта миллионы людей лишились работы, некоторые взяли вынужденный отпуск, а добрая половина перешла на «удаленку». Обустроить домашний офис оказалось не таким уж и легким делом. Подобрать удобный стол, найти эргономичный стул, установить на компьютере необходимые программы, научиться по-другому организовывать свое время и даже подобрать дресс-код для видеоконференций — вот далеко не весь список вопросов, которые работающим на дому пришлось решать в спешном порядке.

За последние два месяца многие невольно испытали на собственном опыте преимущества и недостатки удаленной формы занятости. Те, кому домашний офис пришелся по вкусу, среди преимуществ называют отсутствие необходимости тратить время на транспорт, повышенную автономность, мотивацию и производительность труда, более комфортные условия работы, снижение стресса. Вместе с тем «удаленка» имеет свои недостатки и может стать источником дискомфорта. Например, некоторые работники чувствуют себя более изолированными, меньше делают перерывов, жалуются на то, что им приходится работать больше и у них нарушается баланс между профессиональной и личной жизнью.

Статистика и мировые компании

По данным соцопроса CSA, во Франции во время карантина 39% работников частного сектора перешли на «удаленку», в то время как до кризиса число работавших из дома оценивалось в 7%. Три четверти опрошенных высказались за продолжение этой практики и после карантина, на регулярной или разовой основе. Впрочем, почти половина респондентов жалуется на то, что не получила достаточной помощи в процессе перехода на «удаленку», столкнулась с техническими трудностями, а у 43% нет подходящего рабочего места. Чуть меньше трети жалуется на проблемы со здоровьем, сном и питанием. Примечательно, что больше половины «дистанционных» работников — мужчины, 56% работают в собственных частных домах, а остальные — в квартирах. 46% живут в паре и имеют детей.

Социологи уже прогнозируют после карантина увеличение числа работников на «удаленке», но при этом уверены, что массовой эта практика пока что не станет. Но ряд крупных мировых компаний уже заявили о своем намерении полностью перейти на дистанционную работу. 21 мая основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в ходе видеоконференции со своими сотрудниками заявил о том, что «компания хочет стать самой продвинутой в области дистанционной работы». Он пообещал, что в ближайшие 5–10 лет половина сотрудников может полностью перейти на дистанционную занятость, без специально выделенного для них рабочего места в офисе компании.

Facebook планирует создать тысячи удаленных рабочих мест в Денвере, Далласе и Техасе. Во всех этих городах нет и не будет офисов Facebook, сотрудники будут работать на расстоянии. На сегодняшний день персонал компании составляет 45 000 человек. С начала карантина они работают на удаленке» и могут выразить пожелание продолжить такую работу и в будущем. По данным внутреннего опроса, 40% штата заинтересовано в постоянной дистанционной работе, в то время как половина опрошенных с нетерпением ждет возвращения в офис. 60% сотрудников не против сочетать работу в офисе и дома.

12 мая другая социальная сеть Twitter также заявила о том, что желающие сотрудники могут продолжить дистанционно работать и после карантина. До сентября все офисы закрыты и запрещены любые командировки. До лета 2021 года компания Google отменила все масштабные собрания, а также продлила удаленную работу для всех желающих до конца текущего года. В компании Microsoft дистанционная работа продолжится как минимум до октября.

История и законы

В последние несколько десятилетий работодатели в США и Европе все более охотно позволяли своим сотрудникам работать на дому, ориентируясь в первую очередь на результат и эффективность, хотя есть и компании, в которых по-прежнему считают «удаленку» своего рода привилегией или даже поводом снизить зарплату. В 2017 году Международная организация труда совместно с Дублинским фондом провели исследование в 15 странах, по результатам которого обнародовали доклад под названием «Работа в любом месте, в любое время и ее влияние на сферу труда». В нем приводятся положительные и негативные аспекты дистанционной работы, а также рекомендации по устранению проблем.

С расширением практики «удаленки» в ряде стран ЕС разрабатываются новые законы или ипоправки в трудовой кодекс. Во Франции в сентябре 2018 года был принят соответствующий закон, регулирующий дистанционную работу. В Евросоюзе первые инициативы в этом направлении были предложены еще в 1997 году, а в мае 2005 года было принято Европейское рамочное соглашение об удаленной работе.

Понятие удаленной работы возникло в США в 1950 году вместе с исследованиями Норберта Винера в области кибернетики, однако основателем самой концепции работы на дому считают бывшего инженера NASA Джека Ниллеса. Именно он в 1972 году предложил эту идею, проведя множество экспериментов, которые убедили его в том, что для успешной работы необязательно каждый день ехать в офис. Его исследования заинтересовали Национальный научный фонд США, который выделил финансирование на дальнейшее изучение этой концепции. С развитием интернета и новых технологий практика удаленной работы начала развиваться более масштабно. На сегодняшний день в США почти треть работников трудится на «уделенке», в то время как в Евросоюзе их число, по оценкам, составляет от 10 до 20%.

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