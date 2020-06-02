Необычный летний сезон: музеи Франции подготовились к приему посетителей после карантина

После двух месяцев карантина музеи Франции готовятся к долгожданному открытию. Десятки из них заработали уже с 11 мая с введением новых санитарных правил для посетителей. О необычном летнем сезоне для французских музеев — материал RFI.

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Музеи-первопроходцы и «хартия посетителей»

Согласно правительственному плану по выходу из карантина, во Франции после почти двухмесячного закрытия 11 мая заработали первые музеи. Впрочем, разрешением, данным премьер-министром Эдуаром Филиппом «небольшим музеям», воспользовались не все. Многие просто не успели за две недели до объявленной даты принять новые санитарные правила. По этой причине они решили дождаться второго этапа выхода из карантина, который начинается 2 июня. Однако и в этот день заработают не все музеи: график открытия растянулся до начала сентября.

Одним из первых после карантина посетителей принял созданный в конце прошлого года Музей иллюзий, расположенный в 1-м округе Парижа. До карантина он успел принять 50 000 человек, а 14 марта, как и все музеи Франции, закрылся из-за пандемии коронавируса. К открытию здесь начали готовиться заранее: установили стеклянные перегородки у кассы, маркировки с полутораметровой дистанцией на полу, а также бесконтактные дозаторы антисептического геля для рук. Для посещения музея необходимо предварительно зарегистрироваться. Тем, у кого нет маски, музей предоставит ее на входе. Одновременно находиться в помещении музея могут не больше 70 человек.

Похожие санитарные правила ввел и ряд других музеев, открывших свои двери после 11 мая: например, музей Джакометти в районе Монпарнас ограничил число посетителей до 10 человек каждые 20 минут. Желающим необходимо также зарезервировать заранее билет на сайте. После карантина изменились и обычные часы работы. Теперь музей открыт с четверга по воскресенье с 11 до 17 часов.

Заново принимает посетителей и выставка «Мэтр и его ученики», которую музей Конде, расположенный в замке Шантийи, проводит по случаю 500-летнего юбилея художника Рафаэля. Через неделю после открытия выставка оказалась недоступна на время карантина и до сегодняшнего дня предлагала онлайн-экскурсию.

В прошлые выходные заработал и музей Жана Кокто во французском городе Милли-ла-Форе, а также выставка Отто Фрейндлиха в Музее Монмартра. Открыли свои двери Музей вина в Бордо, а также Дом устрицы в Гюжан-Местрас. В общей сложности во время первого этапа выхода из карантина по всей Франции заработали около десятка музеев. Желающим их посетить советуют ознакомиться на сайте каждого заведения с новыми правилами, которые называют «хартией посетителей».

Календарь летнего сезона

Во ходе второго этапа снятия ограничений к открытию 6 июня готовятся 48 национальных музеев-памятников, а через неделю — еще 32. Главными событиями этой недели станут открытие замка Шамбор, Версальского дворца, а чуть позже Компьенского замка. 9 июня возобновит работу парижский Музей примитивного искусства на набережной Бранли.

Откроется также большинство муниципальных музеев Парижа. С середины июня снова будут принимать посетителей дом Бальзака, Дом-музей Бурделя, Музей романтической жизни, Музей освобождения Парижа, Музей Чернуски, Катакомбы, а также выставка «Сила рисунка» в Малом выставочном дворце (Пети-Пале).

Каждый музей представляет в префектуру, а также Региональную дирекцию по делам культуры свое досье для утверждения даты возобновления работы. Приоритетными выбраны те музеи, где проводятся временные выставки. Некоторые воспользовались периодом карантина, чтобы провести ремонтные работы. Об этом агентству France-Presse сообщила директор парижских музеев Дельфин Леви. Она также отметила, что за период карантина потери составили 12 миллионов евро.

16 июня возобновит работу столичный Музей иммиграции, расположенный во дворце Порт-Доре. Здесь находится и тропический аквариум, который также откроет свои двери. Неделей позже можно будет посетить зал нимфей Клода Моне в музее Оранжери (остальные помещения пока что будут недоступны), а также музей Эжена Делакруа. С 23 июня возобновит работу музей Орсэ. Продажа билетов начнется уже с 8 июня. В последнюю неделю месяца откроется Национальный музей Средневековья, а также Национальный музей керамики в городе Севр.

Самые крупные музеи Франции заработают не раньше июля. В начале месяца состоится долгожданное открытие уникальной выставки «Помпеи» в Гран-Пале, которую в период карантина организаторы перенесли онлайн. Тогда же планируется полное открытие музея Орсе, городского Музея современного искусства во Дворце Токио, Центра Помпиду, музея Родена и др.

Лувр объявил о возможном открытии 6 июля в зависимости от санитарной ситуации. Об этом директор Жан-Люк Мартинез сообщил газете Le Figaro. Он отметил, что 70% самого большого музея Франции будет доступно публике. В отсутствие иностранцев руководство ожидает местных посетителей, которые в обычное время составляют треть от общего числа.

В середине июля в парижской Синематеке пройдет выставка, посвященная Луи де Фюнесу, а в третью неделю месяца возобновит работу Национальный музей Пикассо.

Несмотря на разрешение властей, некоторые музеи все же не откроются в летний сезон. Например, Музей моды и костюма во дворце Гальера (Palais Galliera) откроется лишь в сентябре, а музей Карнавале и Дом Виктора Гюго, закрывшиеся на ремонт еще до карантина, откроются поздней осенью. Тогда же планируется открытие в музее Цадкина выставки, посвященной работам Осипа Цадкина и Марка Шагала.

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