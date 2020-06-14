Вячеслав Полунин отметил 70-летие первыми после карантина прогулками на «Желтой мельнице»

Знаменитый клоун, режиссер и неутомимый экспериментатор Вячеслав Полунин 12 июня отметил свое 70-летие. А уже на следующий день создатель легендарных «Лицедеев» и «Снежного шоу» принимал в своей творческой лаборатории под Парижем, на «Желтой мельнице», первых после карантина гостей. 13 и 14 июня в «сказочной усадьбе» мастера возобновились традиционные костюмированные «гуляния по саду».

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По случаю юбилея Вячеслав Полунин планировал в этом году провести большую выставку в «Музее Москвы», на которой должны были быть собраны главные его проекты, включая «Снежное шоу», театр «Лицедеи» и «Караван мира». Из-за карантина юбилейный проект пришлось отложить на целый год.

Вячеслав Полунин на «Желтой мельнице» 13 июня 2020 © RFI

Эпидемия коронавируса застала Полунина в его французской усадьбе «Желтая мельница», расположенной в 40 минутах езды от Парижа.

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

Этот «сказочный» дом и парк артист называет «творческой лабораторией», куда съезжаются со всего мира для работы над самыми невероятными артистическими проектами.

Вячеслав Полунин на «Желтой мельнице» 13 июня 2020 © RFI

«Желтая мельница» знаменита и своими костюмированными тематическими гуляниями, которые проходят по выходным в весенне-летний сезон. Принять участие в этих прогулках по саду может любой желающий, придумавший себе экстравагантный костюм по теме праздника.

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

13 и 14 июня на «Желтой мельнице» прошли первые после карантина открытые гуляния. Для костюмов была задана тема — кринолины и маски.

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

Традиционные гуляния прошли с соблюдением санитарных ограничений, которые продолжают действовать во Франции. Количество гостей было строго ограничено, обязательное ношение масок было темой костюмированных пикников.

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

Гостям напоминали запрет на собрания группами более 10 человек, а родителей строго предупредили о том, что они несут ответственность за собственных детей. Впрочем, и детям было сказано, что вся ответственность за поведение родителей лежит исключительно на них.

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

Вячеслав Полунин на «Желтой мельнице» 13 июня 2020 © RFI

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

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