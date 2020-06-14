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Вячеслав Полунин отметил 70-летие первыми после карантина прогулками на «Желтой мельнице»

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Вячеслав Полунин 12 июня отметил свое 70-летие
Вячеслав Полунин 12 июня отметил свое 70-летие Nina Carel / RFI
Дмитрий Гусев | RFI

Знаменитый клоун, режиссер и неутомимый экспериментатор Вячеслав Полунин 12 июня отметил свое 70-летие. А уже на следующий день создатель легендарных «Лицедеев» и «Снежного шоу» принимал в своей творческой лаборатории под Парижем, на «Желтой мельнице», первых после карантина гостей. 13 и 14 июня в «сказочной усадьбе» мастера возобновились традиционные костюмированные «гуляния по саду».

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По случаю юбилея Вячеслав Полунин планировал в этом году провести большую выставку в «Музее Москвы», на которой должны были быть собраны главные его проекты, включая «Снежное шоу», театр «Лицедеи» и «Караван мира». Из-за карантина юбилейный проект пришлось отложить на целый год.

Вячеслав Полунин на «Желтой мельнице» 13 июня 2020
Вячеслав Полунин на «Желтой мельнице» 13 июня 2020 © RFI

Эпидемия коронавируса застала Полунина в его французской усадьбе «Желтая мельница», расположенной в 40 минутах езды от Парижа.

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020
На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

Этот «сказочный» дом и парк артист называет «творческой лабораторией», куда съезжаются со всего мира для работы над самыми невероятными артистическими проектами.

Вячеслав Полунин на «Желтой мельнице» 13 июня 2020
Вячеслав Полунин на «Желтой мельнице» 13 июня 2020 © RFI

«Желтая мельница» знаменита и своими костюмированными тематическими гуляниями, которые проходят по выходным в весенне-летний сезон. Принять участие в этих прогулках по саду может любой желающий, придумавший себе экстравагантный костюм по теме праздника.

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020
На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

13 и 14 июня на «Желтой мельнице» прошли первые после карантина открытые гуляния. Для костюмов была задана тема — кринолины и маски.

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020
На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

Традиционные гуляния прошли с соблюдением санитарных ограничений, которые продолжают действовать во Франции. Количество гостей было строго ограничено, обязательное ношение масок было темой костюмированных пикников.

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020
На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

Гостям напоминали запрет на собрания группами более 10 человек, а родителей строго предупредили о том, что они несут ответственность за собственных детей. Впрочем, и детям было сказано, что вся ответственность за поведение родителей лежит исключительно на них.

На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020
На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI
На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020
На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI
Вячеслав Полунин на «Желтой мельнице» 13 июня 2020
Вячеслав Полунин на «Желтой мельнице» 13 июня 2020 © RFI
На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020
На «Желтой мельнице» Вячеслава Полунина 13 июня 2020 © RFI

 

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