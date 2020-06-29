На парижской крыше открылась самая большая в Европе высотная городская ферма

В Париже на крыше выставочного комплекса расположилась самая большая высотная городская ферма в Европе. На 14 000 квадратных метрах клубника, помидоры и баклажаны растут без почвы. Урожай расходится по ресторанам, отелям и соседним рынкам.

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Ферма Nature Urbaine расположена на крыше павильона №6 выставочного комплекса на парижской заставе Порт де Версай, где ежегодно проходит Международный сельскохозяйственный салон. Вокруг — автотрассы, рядом парк и жилая застройка. Это хоть и самый большой городской огород во французской столице и во всей Европе, но далеко не первый. За пять лет площадь озелененных крыш и стен в Париже выросла с 44 гектаров до 121. Из них 18 га отданы под 228 городских ферм и огородов.

Лестница, построенная архитектурным бюро Жана Нувеля, ведет на крышу площадью 14 000 квадратных метров, из которых часть уже отдана под сельскохозяйственные площади. Фрукты и овощи растут без почвы, питательные вещества распыляются на их корни аэрозольными аппаратами. Эти установки, разработанные компанией Agripolis, распыляют каждые двенадцать минут аэрозольную взвесь, насыщенную минеральными удобрениями и органическими питательными веществами. 90% этой воды проходит очистку и используется заново.

Вертикальные грядки

Клубника уже дала плоды, она растет в вертикальных колоннах высотой два метра из бамбука и поливинилхлорида (это пленка, напоминающая моющиеся обои). Такие «грядки» позволяют экономить площади, в каждой колонне — по 50 кустов ягод. Томаты и баклажаны выращивают гидропонным методом — они растут в баках с кокосовым волокном. Их корни постоянно находятся в воде, а сами растения взбираются по решеткам, образуя живую «зеленую» стену. Использовать настоящую землю на крыше невозможно, она слишком тяжела. Даже легкие установки Nature urbaine оказывают давление в 120 кг на квадратный метр.

Калья Готье, которая работает на ферме садовницей, объясняет, что учиться новым сельскохозяйственным практикам пришлось с нуля. Результатом она довольна — и не только потому, что колонны из натуральных материалов выглядят красиво. Все они в человеческий рост, а значит, «не нужно работать согнувшись в три погибели или на коленях».

«Все управляется автоматически, через компьютеры, — рассказывает RFI директор Nature Urbaine Софи Арди. — Если возникает проблема, мы получаем предупреждение на телефон. Это позволяет не тратить зря времени, например, не заниматься сорняками, их просто нет». На 4000 м² культур работают четыре садовника.

Софи надеется, что в скором времени сельскохозяйственные площади займут все 14 000 м² крыши, тогда парижский огород станет самой большой высотной фермой в мире. Уже сейчас кроме клубники здесь растут овощи, ароматические травы и цветы, в общей сложности около двадцати видов растений.

Софи Арди, директор фермы Nature Urbaine. © Reprodução RFI/Radio France / Manuel Ruffez

Неподалеку от окружной дороги

Если посмотреть с крыши вниз, то понятно, что название «городская ферма» полностью оправдано. Прямо под выставочным павильоном проходят автотрассы и парижская окружная дорога с бесконечными пробками. Софи Арди объясняет, что бояться загрязнения овощей и фруктов не стоит. «Эти овощи не страдают от загрязнения воздуха, — говорит она. — Вредные вещества проникают в организм растения через корневую систему, через почву, а на нашей ферме почвы нет, а корни защищены. Более того, огород находится на высоте пятнадцать метров, тяжелые металлы на такой высоте не встречаются. Что же касается дисперсных частиц, появляющихся в воздухе из-за автомобильных выхлопов, то они просто оседают на поверхностях. Достаточно вымыть овощи и фрукты — и никаких проблем нет».

Конечно, городские фермы не могут накормить большой город. Даже в Париже для этого не хватит крыш, а многие овощи, в первую очередь, корнеплоды — картофель, морковь, свеклу или репу — невозможно вырастить без земли. Но, по крайней мере, огородные хозяйства и природа вернулись в городскую среду. «Еще в самом начале нашей работы меня удивило и даже обеспокоило, что на ферме совсем не было насекомых — никаких, — продолжает Софи Арди. — Теперь на наших грядках рядом с овощами растут настурции, мы сажаем их, чтобы привлечь насекомых – опылителей. Уже через несколько месяцев появились пчелы, божьи коровки и бабочки. Мне кажется, что Nature Urbaine — это картина мира «после эпидемии».

Получить участок на крыше

Некоторое количество почвы на крыше все же есть — часть площадей занята коммунальными огородами, которые можно брать в аренду. 137 участков, каждый в 1,12 м², заполнены компостом, который по весу легче, чем обычная земля. Его состав разработал институт AgroParisTech. Стоимость аренды — 320 евро в год, она включает в себя использование оросительных систем и возможность обратиться за советом к садовникам из Nature Urbaine. Участками пользуются повара, отели и просто жители соседних домов. Для них здесь также проводят курсы садоводства. «Это позволяет прикоснуться к земле. Сюда можно придти с детьми, мы хотим, чтобы эти сельскохозяйственные практики передавались из поколения в поколение», — объясняет Софи идею коммунальных огородов, которая получает в крупных французских городах все большее распространение.

Все чаще вместо решеток вокруг деревьев в городе появляется цветочная рассада — это жители стараются использовать каждый метр для озеленения. Мэрия способствует озеленению дворов, поставляя землю и компостные баки для производства органических удобрений. Новые компостные техники разработаны также для частных балконов

В городе возможно поставить улей и даже курятник. Все чаще сады и огороды располагаются и на крышах зданий, как жилых, так и производственных. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН считает, что фруктами и овощами, растущими в городской среде и в ближайших пригородах, уже сейчас можно накормить более 800 миллионов человек в мире.

Овощи из огорода на парижской крыше у Порт де Версай можно попробовать в ресторане Le Perchoir, который находится в том же здании, на террасе павильона. Остальной урожай продается на соседних продуктовых рынках.

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