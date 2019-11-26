Зеленский напомнил Путину о необходимости вернуть оборудование с кораблей

Владимир Зеленский напомнил Владимиру Путину о необходимости вернуть оборудование, вооружение и документацию с украинских кораблей

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский отметил важность возвращения Россией задержанных в прошлом году кораблей. Вместе с тем президент Украины «подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах». Об этом 25 ноября сообщается на сайте президента Украины.

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В Кремле не упомянули про это напоминание со стороны Владимира Зеленского. На сайте президента России говорится только, что в ходе телефонного разговора была затронута ситуация с передачей трех военных кораблей Украине. И «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину».

Администрация Зеленского сообщила, что в ходе разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС.

Катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» Россия вернула Украине спустя год после их захвата в Керченском проливе.