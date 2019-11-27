В Страсбурге Олег Сенцов призвал остерегаться России

Украинский кинорежиссер Олег Сенцова побывал в Страсбурге, где ему была вручена премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», ежегодно присуждаемая Европейским парламентом за «исключительный вклад в борьбу за права человека». Премия Сенцову была присуждена в 2018 году, когда он еще находился в российской тюрьме.

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В начале своего выступления Синцов поблагодарил евродепутатов за оказанную поддержку. «Европа, несмотря на свои проблемы, остается примером», — заявил он. Он также подчеркнул, что Украина никогда не смирится с аннексией Крыма. «Украина самая „еврооптимистическая” страна в мире, потому что у нас нет другой модели развития. Мы можем выжить только если будем идти по европейскому пути», — подчеркнул кинематографист.

Олег Сенцов также призвал депутатов не уступать Владимиру Путину, который, по словам режиссера, хочет управлять Европой по своему усмотрению. «Именно поэтому, когда кто-то из вас хочет протянуть руку дружбы Путину через наши головы, думайте о молодых украинцах, которые находятся в тюрьме и сейчас, когда я говорю с вами, может быть, подвергаются пыткам. Думайте о крымских татарах, которые, когда я говорю с вами, могут быть арестованы, а в их домах проводятся обыски. Думайте о наших молодых людях, которые рискуют жизнью за нашу свободу и за вашу свободу», — заявил Олег Сенцов.

В ходе церемонии вручения сахаровской премии председатель Европейского парламента Давид Сассоли отдал дань уважения гражданской смелости Олега Сенцова. Сассоли напомнил, что другие лауреаты премии Сахарова все еще находятся в заключении. Среди тех, кого председатель Европарламента призвал освободить, он назвал иранку Насрин Сотуде, которая была освобождена, а потом вновь осуждена на 38 лет тюремного заключения.

26 ноября в Страсбурге Олег Сенцов дал интервью телеканалу France 24, в котором отметил, что «российская агрессия против Украины не закончилась, она длится уже более пяти лет».

Приговоренный к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в «подготовке теракта» против российских властей в Крыму, Олег Сенцов был освобожден в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.