Путин и Зеленский проведут первую двустороннюю встречу в Париже

Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский встретятся тет-а-тет во время саммита «нормандский четверки» в Париже, который пройдет 9 декабря. Об этом в среду сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Реклама Читать далее

«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом», – сказал Ушаков журналистам. Он также добавил, что программа саммита еще не составлена и находится в стадии обсуждения.

Лидеры России и Украины встретятся и поговорят впервые с момента избрания Зеленского на пост президента. Сам саммит, в котором также примут участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, пройдет впервые с 2016 года. Кроме неизменных Владимира Путина и Ангелы Меркель в нем в последний раз три года назад участвовали тогдашние лидеры Украины и Франции Петр Порошенко и Франсуа Олланд.

Находясь во вторник с визитом в Литве, Владимир Зеленский не подтвердил возможность двусторонней встречи с Путиным, но сказал, что готов поговорить отдельно со всеми участниками саммита.