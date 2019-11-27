Apple сделал Крым российским в своих приложениях на русском языке.

Отныне компания Apple показывает крымские города и сам полуостров в составе РФ во всех своих приложениях. Изменения были внесены по требованию российских властей.

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В среду, 27 ноября, представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в приложения «Погода». Если ранее полуостров и его населенные пункты были обозначены без принадлежности к какой-либо стране, то теперь они обозначены как российские.

«Apple внес свои поправки в географические названия субъекта Крым и города федерального значения Севастополя. Названия приведены в соответствие с Конституцией РФ», – цитирует агентство «Интерфакс» слова Пискарева.

При этом, как констатирует агентство France-Presse, данная локализация работает только на территории Российской Федерации. В остальных странах, при поиске в приложении Apple крымских городов, их принадлежность к какой-либо стране не обозначена.

В начале апреля этого года председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретились с директором ООО «Эппл Рус» Виталием Морозько. Его пригласили в Госдуму из-за «некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении "Карты" на устройствах Apple». Госдума указала, что обозначение Крыма как территории Украины по российскому законодательству является уголовным преступлением. После этого, в мае Apple сделал поправки в приложение «Карты».

«Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад», – сказал в среду, 27 ноября, Пискарев. А глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что «этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке». Он также отметил, что урегулирование проблемы было достигнуто без административного давления на компанию Apple.