Зеленский: Трамп может помочь Украине в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Латвию 16 октября 2019 года

Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп может помочь Киеву в переговорах с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в понедельник, 2 декабря, в интервью изданиям Le Monde, Der Spiegel, Gazeta Wyborcza и Time. За неделю до проведения саммита в «нормандском» формате президент Украины также вновь выступил против силового решения конфликта в Донбассе.

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«У США прямые отношения с Россией. У них есть влияние в Европе. Я думаю, что Дональд Трамп может поговорить с Владимиром Путиным и покончить с этой трагедией», — заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что его приоритетом является «спасение жизней» в Донбассе.

В интервью четырем изданиям президент Украины отметил, что проведение встречи «нормандской четверки» в Париже с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии само по себе является «победой». Основными целями саммита он назвал новый обмен пленными и «настоящее» прекращение огня в Донбассе, которое будет соблюдаться всеми сторонами конфликта.

«Если моя позиция не нравится обществу, другой лидер займет мое место»

Отвечая на вопросы журналистов, президент Украины подчеркнул, что выступает против военного решения ситуации на востоке Украины. «Часть нашей земли забрали силой. Но я не хочу возвращать Донбасс с помощью оружия. Некоторые в Украине к этому готовы, но какой ценой?», — рассказал Зеленский. Он выразил готовность уступить свой пост «другому лидеру» в случае, если его позиция не соответствует ожиданиям украинцев.

Отвечая на вопрос об аннексии Крыма Россией, Владимир Зеленский заявил, что возвращение полуострова Украине должно обсуждаться в «особом» порядке в ходе международных переговоров. Президент Украины выступил за организацию переговоров в новом формате по будущему Крыма с участием США.

Саммит в «нормандском» формате состоится в Париже 9 ноября. Как рассказал телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и Зеленский встретятся на полях саммита. В каком именно формате пройдут двусторонние переговоры, неизвестно.