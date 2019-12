Восемь НКО призвали «нормандскую четверку» защитить жителей Донбасса

Накануне саммита в «нормандском формате» восемь европейских правозащитных организаций опубликовали совместное обращение к лидерам Франции, Германии, России и Украины с призывом сделать все возможное для защиты мирного населения восточных регионов Украины.

Правозащитники приветствуют стремление сторон возобновить переговорный процесс и выражают надежду на то, что саммит в Париже приведет к решениям, которые улучшат положение 3,5 миллионов человек, живущих в зоне конфликта и нуждающихся в гуманитарной помощи.

Подписавшие письмо организации призывают стороны договориться о продлении перемирия в Донбассе, обеспечить защиту гражданских объектов и стратегической для жизни людей инфраструктуры, направить дополнительные ресурсы на разминирование территорий, упростить с двух сторон процедуру доступа гуманитарных организаций, обеспечить безопасность мирных жителей, пересекающих линию разграничения.

Заявление подписали датский и норвежский Советы по делам беженцев, испанское и немецкое подразделения «Врачей мира», чешская People in Need и французская Triangle Génération Humanitaire, а также такие НКО как Terre des Hommes и Right to Protection.

Саммит в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. В ходе переговоров на высшем уровне будет обсуждаться реализация так называемой «формулы Штайнмайера». Встреча стала возможна после того, как в сентябре Киев и Москва обменялись заключенными, а в октябре в Донбассе произошел развод войск украинской армии и сепаратистов.