В Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского» перед саммитом в Париже

На Майдане Независимости в Киеве прошла акция протеста перед саммитом «нормандской четверки», который состоится в Париже в понедельник, 9 декабря. Днем в воскресенье в центре украинской столицы собралось около 5 тысяч человек, передает France-Presse.

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Участники акции собрались по призыву оппозиционных фракций в Верховной раде Украины – «Европейская Солидарность», «Батькивщина», «Голос», «Свобода» и другие. Накануне эти партии опубликовали так называемые «красные линии», за которые, как считает оппозиция, президенту Владимиру Зеленскому на встрече в «нормандском формате» нельзя переступать.

Основные требования организаторов акции – сохранение унитарного государства, отказ от проведения выборов в Донбассе пока отттуда не будут выведены российские силы, отказ от компромиссов по статусу Крыма и продолжение международных судебных разбирательств в отношении России. Кроме этого, оппозиция требует продолжения курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

На Майдане выступили экс-президент Украины Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Андрей Парубий, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук и другие. К акции также присоединились ветеранские организации и общественные объединения.

Некоторые активисты также запланировали проведение акции на Банковской улице вечером в воскресенье. Акция должна продлиться до понедельника: как говорят активисты, они планируют ночевать там и ждать окончания встречи в «нормандском формате».

Акция украинской диаспоры

В Париже представители украинской диаспоры также вышли на акцию накануне встречи лидеров четырех государств. Митинг прошел перед фонтаном Сен-Мишель в центре французской столицы. Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинцев и украинская община Франции. Ее участники сообщили, что их цель – предостеречь французского президента Эммануэля Макрона перед переговорами 9 декабря, что мир любой ценой невозможен.

Встреча в Париже

В понедельник, 9 декабря, в столице Франции пройдет саммит «нормандской четверки» с участием Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона, Владимира Зеленского м Владимира Путина. Последняя встреча в «нормандском формате» на высшем уровне состоялась в октябре 2016 года. Тогда Украину представлял президент Петр Порошенко, а Францию – Франсуа Олланд. О новом саммите лидеров четырех государств стало известно в ноябре.

Перед саммитом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить вопрос о выводе из Донбасса «незаконных вооруженных формирований» и проведение там выборов. Россия выдвинула два основных условия: разведение сил на линии соприкосновения в зоне конфликта в населенных пунктах Золотое и Петровское и согласование так называемой «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе украинских территорий, контролируемых ДНР и ЛНР. При этом, особый статус возможен после проведения там выборов, которые наблюдатели от ОБСЕ сочтут «честными».

Украине не следует ожидать окончания вооруженного конфликта в Донбассе сразу после саммита «нормандской четверки», написала в воскресенье на своей странице в Facebook пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она также назвала три основные вопроса, которые поставит президент Украины перед своими коллегами в Париже: это сроки и условия возвращения украинских пленных, «настоящее, а не фейковое прекращение огня» и «вывод чужих войск и бандформирований» с территории Донбасса.