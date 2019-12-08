Сама встреча — уже успех: чего ждут в Париже от «нормандского саммита»

В понедельник, 9 декабря, в Париже состоится саммит в так называемом «нормандском формате». Лидеры Германии, России, Украины и Франции обсудят процесс урегулирования военного конфликта в Донбассе. Ожидается, что по итогам встречи стороны должны договориться о длительном перемирии и дальнейшем разведении войск, а также согласовать календарь проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

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О подготовке очередной встречи «нормандской четверки» начали говорить с приходом к власти в Украине Владимира Зеленского. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал этот вопрос с Зеленским в Париже в июне 2019 года, а в августе — в Брегансоне с Владимиром Путиным. Однако предварительными условиями саммита были обмен заключенными между Россией и Украиной, состоявшийся в сентябре, а также развод войск на линии разграничения, начавшийся в октябре.

В Париже приветствуют соблюдение сторонами режима прекращения огня и надеются, что саммит закрепит «хрупкое перемирие». Именно «минские соглашения» позволили остановить российское наступление и избежать огромного количества жертв, напоминают в Елисейском дворце. За годы войны в Донбассе погибли более 13 тысяч человек. Три четверти всех жертв пришлось на первые полгода войны — до февраля 2015 года, когда при посредничестве глав Франции и Германии были подписаны соглашения в Минске.

О конкретных ожиданиях от встречи в Елисейском дворце говорят с осторожностью. Вне зависимости от результатов переговоров, в Париже считают успехом сам факт первой за последние три года встречи «четверки» на высшем уровне. «Есть много противоречий, но для этого и нужен этот саммит. Если бы стороны были во всем согласны, то не было бы этого конфликта. Если Путин согласился приехать, значит, готов разговаривать. Главы государств не встречаются просто так», — намекают в окружении президента Макрона.

Оптимальный путь для выполнения «минских соглашений» содержит «формула Штайнмайера», но точного календаря реализации пока нет, объясняют в Париже. Согласно этой формуле, на следующий день после выборов граница должна перейти под контроль властей Украины. Предположительно, выборы в сепаратистских районах Донбасса могут пройти одновременно с местными выборами в Украине, назначенными на осень 2020 года. Но «до выборов предстоит еще много чего сделать», — добавляет источник в окружении французского президента.

Переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины между президентами России и Украины и при посредничестве лидеров Франции и Германии назвали «нормандским» форматом по месту первой встречи четверки, которая состоялась во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии в июне 2014 года. Последняя подобная встреча на высшем уровне прошла в октябре 2016 года в Берлине.