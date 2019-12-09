Нормандский саммит в Париже: онлайн

В Париже 9 декабря проходит саммит в «нормандском формате». Президенты Франции, России и Украины, а также канцлер Германии Ангела Меркель встречаются, чтобы согласовать план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. За ходом переговоров в Елисейском дворце следит корреспондент Русской службы RFI.

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16.30 После совместной пресс-конференции, которая назначена на 19:30, пройдет ужин глав государств, уточнили в Елисейском дворце.

Двусторонние переговоры президентов России и Украины пройдут уже после запланированных мероприятий саммита, уточнил помощник президента России Юрий Ушаков. Встречу подтвердили и в офисе украинского президента. Это будет первая встреча тет-а-тет Путина и Зеленского.

15:10 Меркель, Зеленский и Путин прибыли в Елисейский дворец. Возможно, это самое маленькое опоздание Владимира Путина — всего на 10 минут

14:30 (время в Париже, в Москве +2 часа) Открытие саммита запланировано на 15 часов.

Сначала президент Франции Эмманюэль Макрон встретится тет-а-тет со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, после этого примет президента России Владимира Путина. Параллельно с российским и украинскими лидерами также по отдельности встретится канцлер Германии Ангела Меркель.

Не исключаются также двусторонние переговоры Путина и Зеленского. После двусторонних встреч пройдут совместные переговоры. Итоговая конференция саммита запланирована на 19 часов.