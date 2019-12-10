Развод войск и обмен пленными: о чем договорились на саммите в Париже

В Париже завершился «Нормандский саммит». Лидеры Франции, Германии, России и Украины в общей сложности проговорили более девяти часов. Главными итогами стали соглашение об обмене «удерживаемыми лицами» по принципу «всех на всех», который должен состояться до конца года, а также о дальнейшем разведении войск. Однако о порядке проведения выборов и передаче под украинский контроль границы в этот раз в Париже договориться не удалось. Для этого через четыре месяца будет проведена еще одна такая встреча.

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Работа на четыре месяца

В опубликованном коммюнике по итогам саммита подчеркивается, что «минские соглашения» продолжают служить «основой работы Нормандского формата», стороны берут на себя обязательства по «поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года», будет продолжена работа Трехсторонней контактной группы по разминированию территорий и разведению сил и средств, которое должно завершиться к концу марта 2020 года.

В коммюнике также сказано о том, что была договоренность «инкорпорировать „формулу Штайнмайера“ в украинское законодательство». Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь «безопасный и надежный доступ по всей Украине». Остальные политические условия и вопросы безопасности для проведения выборов на неподконтрольных территориях будут обсуждаться на следующей встрече, которая пройдет в ближайшие четыре месяца.

Кроме того, речь шла о поставках газа в Украину. По словам президента Зеленского, этот вопрос «разблокировали» и дальнейшее обсуждение цены и других деталей договора будет идти на уровне советников. Президент Путин пообещал Украине газ на 25% дешевле, если страны смогут договориться о «совместной честной работе».

Хорошо, но мало

Говоря об итогах встречи, Владимир Зеленский рассказал, что для него результаты саммита показались недостаточными. «Многие вопросы поднимались. Мне мои коллеги сказали, что это очень хороший результат для первой встречи. Для меня, честно скажу, этого мало. Больше хотелось решить проблем», — заявил украинский президент, отвечая на вопросы журналистов.

Владимир Путин заявил о «потеплении» в отношениях с Западом и Украиной. «Есть ли какое-то потепление? Я думаю, что да. Мы встретились сейчас в „нормандском формате“ и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них, мы достигли прогресса. Поэтому, все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», — ответил российский лидер на вопрос журналиста.

Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила о том, что еще предстоит много работы, но с оптимизмом отметила, что у договаривающихся сторон есть «воля к решению». «При всех проблемах, на которые мы смотрим реалистично, я этой встречей очень довольна. Нам предстоит еще много работы, но у меня было ощущение, что сегодня была воля к решению, в том числе, сложных вопросов», — заявила Меркель.

Наконец, хозяин саммита Эмманюэль Макрон также высоко оценил итоги переговоров, напомнив, что это первая подобная встреча за последние три года. «Я хочу в этой связи отметить политическую смелость и решимость, которую продемонстрировал украинский президент», — добавил Макрон.